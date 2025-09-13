[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이제 시작이다” vs. “이미 꼭지다”

역대급 폭락으로 뭇매를 맞았던 게임업체 엔씨소프트가 부활하고 있다. 올해 최대 기대작 ‘아이온2’의 사전 예약이 진행되면서 하루만에 주가가 9% 가량 상승, 22만원(12일 기준)을 찍었다.

엔씨소프트는 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아이온2’를 올해 11월 19일 한국과 대만에 동시 출시한다고 밝혔다. 이어 ‘아이온2’ 사전 예약을 시작했다.

엔씨소프트의 주가 폭락은 처참했다. “빠지면 무조건 사라”라는 말이 나올 정도로 한때 열풍을 몰고 왔던 황제주 엔씨소프트가 이렇게 몰락할지는 아무도 예상하지 못했다. 100만원이 넘었던 주가가 13만원대까지 대폭락했다.

현재 엔씨소프트의 주가는 대작 게임 ‘아이온2’ 성공 여부에 달려있다. 시장에선 ‘아이온2’의 성공 가능성은 높게 점치면서 주가가 반등하고 있다. ‘아이온2’에 대해 30~40대 유저층 외에 10~20대까지 끌어들일 수 있는 매력적인 게임이라는 호평이 내놓고 있다.

엔씨소프트 주가가 반등하자, 투자자와 전문가들 사이에 치열한 격론이 벌어지고 있다.

키움증권 김진구 연구원은 “아이온2 성공 가능성을 의심하는 것은 합리적이지 못하다”며 목표주가를 가장 높은 39만원으로 제시했다.

삼성증권도 엔씨소프트의 목표주가를 기존 25만원에서 30만원으로 높게 잡았다.

반면 메리츠증권은 엔씨소프트에 투자의견 ‘중립’, 목표주가 17만원을 제시했다. 현재 22만원대 주가보다도 낮다. 사실상 ‘매도’ 의견을 낸 셈이다. 신한투자증권도 아이온2 출시에도 불구하고, 밸류에이션 매력이 없다며 투자 의견 ‘중립’을 유지했다.

강석호 신한투자증권 연구원은 “아이온2 기대감으로 주가가 반등했으나 주가 상승에는 한계가 있을 것으로 보인다”고 말했다.

대신증권 이지은 연구원은 “아이온2는 기대감이 큰 대작인 만큼 신작 모멘텀이 주가에 강하게 반영되고 있다. 현재 주가는 아이온2 흥행을 선반영했다. 아이온2 성과가 기대치에 미치지 못하면 변동성이 커질 수 있다”고 경고했다.

엔씨소프트 주가가 속절없이 추락한 것은 충격적인 적자를 냈기 때문이다. 엔씨소프트는 지난해 영업손실 1092억원으로 26년 만에 첫 적자를 기록했다. 엔씨소프트를 지탱했던 국민 게임 리니지 열풍도 지금은 싸늘히 식었다.

엔씨소프트는 노조의 반발에도 불구하고 12년 만에 대규모 희망퇴직을 실시했다. 5000여명에 달했던 본사 인력도 3000여명대로 줄였다.

엔씨소프트는 채용 때마다 역대급 사원이 몰릴 정도로 화제가 됐다. 엔씨소프트는 IT 업계에서 가장 높은 연봉을 주는 회사로 유명하다. 5500만원의 최소 연봉을 보장하고, 초임 연봉의 상한선도 없다. 성과에 따라 억대의 보너스를 지급하는 등 매년 책정하는 성과급도 IT 업계 최고 수준이다.