“후송 준비 중 사망판정”

[헤럴드경제=윤호 기자]인천 대청도 해병부대에서 21세 해병 병장이 머리에 총상을 입고 사망했다.

13일 군에 따르면 인천 옹진군 대청도 소재 해병부대에서 이날 오전 해안선 정밀수색작전에 투입된 수송병 병장 1명이 운전석에서 이마에 총상을 입고 피를 흘리는 상태로 발견됐다.

이 병장은 발견 당시 출혈로 위중한 상태였으며, 응급 처치 및 후송 준비 중 오전 9시 1분 공중보건의에 의해 최종 사망 판정을 받았다. 총상 사고 시간은 7시 3분께로 추정된다고 해병대는 전했다.

사용된 총탄의 종류는 실탄으로 확인됐으며, 오발이었는지 등 사고 원인은 아직 파악되지 않았다. 해병대사령부는 “정확한 사고 원인 조사를 위해 군 수사기관과 경찰이 현장 합동감식을 하려고 이동 중”이라고 밝혔다.

최근 군에서는 연이어 총기 사망 사고가 발생했다. 지난달 23일에는 육군 최전방 감시소초(GP)에서 하사가, 이달 2일에는 3사관학교 대위가 소총으로 스스로 목숨을 끊는 사건이 있었다.

안규백 국방부 장관은 지난 5일 주요 지휘관 회의에서 “장병들의 생명을 귀하게 여겨야 한다”며 밝은 병영 문화 조성과 맞춤형 자살예방 대책 등 제도적 방안을 시행해 사고 예방에 최선을 다하라고 지시한 바 있다.