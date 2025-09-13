오전·오후 6∼9시 동일 시간 급수

[헤럴드경제=윤호 기자] 최악 가뭄으로 물 부족 사태를 빚고 있는 강원 강릉시가 12일 오후부터 단비가 내리자 아파트 제한 급수 방식을 개선하기로 했다.

강릉시와 아파트 제한급수 관계자들은 13일 시청에서 회의를 열고 저수조 100t 이상 보유 아파트의 제한급수를 오전 6시부터 9시, 오후 6시부터 9시까지 하루 2차례, 각 3시간씩 통일해 시행하기로 의견을 모았다. 개선된 제한급수 방식은 이날 오후부터 적용된다.

시는 이에 앞서 지난 6일 오전 9시부터 아파트를 비롯한 대형 숙박시설 등 123곳에 대해 제한급수를 시행해 왔다.

이에 따라 각 아파트는 그동안 대부분 오전 1시간, 오후 1시간씩 수돗물을 공급하는 고강도의 제한급수를 시행해 시민 불편이 매우 컸다.

하지만 시는 아파트 제한급수를 일주일간 시행한 결과 아파트별 급수 시간 및 방식이 상이해 시민들 혼선이 가중되고 있다는 자체 평가를 내리고 동일한 시간 급수방식 마련을 계획했다.

김상영 강릉부시장은 이날 아파트 제한급수 관계자들과 간담회를 열고 정해진 시간 생활용수가 안정적으로 공급되도록 개선해 시민 불편과 혼선을 최소화하기로 했다. 각 가정에서도 절수 실천이 이어질 수 있도록 적극적인 홍보를 부탁했다.

김홍규 시장은 “13일 오후부터 하루 두 차례, 동일한 시간대에 3시간씩 급수하는 방식으로 전환한다”며 “앞으로도 전례 없는 가뭄 상황 속에서 시민 불편을 최소화할 수 있도록 지속해 의견을 듣고 개선해 나가겠다”고 말했다.