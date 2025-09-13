EMSC “깊이 39㎞…페트로파블롭스크 동쪽 해역서 발생”

[헤럴드경제=박성준 기자] 지난 7월 규모 8.8의 강진이 발생했던 러시아 캄차카반도 인근 해역에서 13일 또다시 규모 7.4의 강진이 발생했다. 미국 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 이번 지진으로 쓰나미가 발생할 가능성이 있다고 밝혔다.

유럽지중해지진센터(EMSC)는 한국시간 이날 오전 11시 37분 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 동쪽 111㎞ 해역에서 규모 7.4의 지진이 발생했다고 발표했다. 진앙은 북위 53.104도, 동경 160.294도이며, 발생 깊이는 39㎞로 측정됐다.

PTWC는 이번 지진에 대해 쓰나미 경보를 발령했으나, 인접 국가인 일본에서는 쓰나미 경보가 내려지지 않았다고 NHK 방송을 인용해 로이터통신이 전했다.

러시아 캄차카 지역은 지난 7월 30일 규모 8.8의 대지진 발생 이후 8월에도 규모 6~7 수준의 강진이 여러 차례 이어지고 있어 여진 가능성에 대한 우려가 지속되고 있다.

7월의 8.8 강진은 2011년 동일본 대지진 이후 가장 강력한 지진 중 하나로, 20세기 이후 전 세계에서 6번째로 큰 규모로 기록됐다.