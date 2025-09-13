군복·교복 입은 마오쩌둥 손자 가족 목격담도 화제

[헤럴드경제=김지헌 기자] “마오쩌둥 딸을 중심으로 중국 건국 용사들의 후손 100여명이 모였다”

최근 중국 혁명 원로의 자제들인 ‘훙얼다이’(紅二代)들이 100여명 모인 단체 사진이 중화권에서 큰 화제를 낳고 있다. 지난 3일 중국 베이징에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리’ 80주년 열병식에서 찍힌 이 단체 사진이 소셜미디어 위챗 계정 ‘38쥔훈’(38軍魂)에 지난 7일 게시되면서다.

중국 초대 주석인 마오쩌둥의 딸과 초대 총리인 저우언라이의 조카, 시진핑 현 중국 국가 주석의 친동생 등이 한자리에 모였다.

지위가 높거나 나이가 많은 훙얼다이들이 맨 앞줄에 앉았다. 휠체어에 탄 마오 전 주석의 딸 리민이 가운데 자리를 지켰다. 리민 옆에는 저우 전 총리의 조카딸 저우빙더와 중국군의 10대 원수인 천이의 장남 천하오쑤가 앉아 있었다. 리민의 뒷줄 가운데에는 시 주석 남동생인 시위안핑이 서 있었다.

시진핑과 시위안핑의 부친은 중국 건국 원로 중 한 명인 시중쉰이다.

이 계정은 사진들을 공개하면서 “선대 지도자들의 2세와 친척들이 9·3 기념 활동에 참가하고 베이징 귀빈루호텔에 모여 세대 간의 우정에 대해 환담을 나눴다”고 썼다.

열병식에 참석한 마오 전 주석의 손자 가족이 찍힌 사진도 소셜미디어인 웨이보 등에서 큰 화제가 됐다고 싱가포르의 중국 일간지인 연합조보가 보도했다. 온라인에서 퍼진 사진을 보면 마오 전 주석의 친손자인 마오신위가 군복을 입고 가족과 함께 열병식 참석 전 대기 중인 듯한 모습으로 찍혔다.

마오신위의 양옆에는 딸 톈이와 아들 둥둥이 각각 교복처럼 보이는 운동복과 군복을 입고 있었다. 부녀가 웃으며 이야기를 나누는 모습과 아들이 아버지의 복장 매무새를 정리해주는 모습 등이 보였다고 목격자들은 전했다.

2010년 최연소 장군(소장)으로 승진한 마오신위 인민해방군 군사과학원 전쟁이론 및 전략연구부 부소장은 마오쩌둥의 차남인 안칭(岸靑)의 외아들로 마오쩌둥의 유일한 적손(직계 손자)이다. 차림새로 보아 아들 둥둥도 군에 종사하는 것으로 추정된다.

왜 갑자기 ‘마오쩌둥을 중심으로 한 원로들의 후손들 사진’이 퍼진 것일까?

중국 내에서 소셜미디어를 통해 이같은 사진이 퍼지는 것을 두고, 중국 공산당이 중일전쟁 승리를 국민당 공로는 상대적으로 축소하고 공산당 중심 역사로 새롭게 재편하려는 움직임과 맞물려 있다는 평가가 나온다. 마오쩌둥 손자, 저우언라이 조카, 시진핑 친동생 등 중국 공산당 지도자 2세대가 중심이 되어 사진을 공개, ‘중일전쟁의 역사적 승리’와 ‘공산당 정통성’을 자연스럽게 연결 짓는 시각적 메시지를 퍼뜨리고 있다는 설명이다.

최근 공산당은 만주사변 직후부터 중일투쟁 최전선에서 싸웠다고 주장하며 ‘공산당 중심 서사’를 더욱 강조하고 있다. ‘전승 80주년’ 열병식을 계기로 이같은 해석을 주류 해석으로 자리매김시키려는 야욕을 거침없이 드러내는 모습이다.

지난 3일 열병식 연설에서 시 주석이 “공산당 주도의 항일 민족통일전선이 승리를 이끌었다”고 강조한 것에서도 이는 드러난다. 당시 대만 총통 라이칭더는 “80년 전 승리는 중화민국 장군과 동맹국이 함께 이룬 것”이라며 중국의 서사를 부정하려는 움직임을 보였다.

‘시진핑의 브레인’으로 여겨지는 취칭산 중국공산당 중앙당사(史)·문헌연구원장 겸 중국공산당사 학회장은 당 기관지 인민일보 8일자에 ‘중국인민 항일전쟁 승리 열쇠에 대한 역사의 깨우침’이라는 제목의 기고문에서 “중국공산당이 중류지주(역경에 굴하지 않는 튼튼한 기둥) 역할을 한 것이 항일전쟁 승리의 열쇠였다”고 말했다.

취 원장은 “중국공산당은 중국인민이 일본 군국주의 침략에 항거한 최초의 선전자이자 동원자, 조직자, 반격자”였다며 1931년 일본 관동군이 만주 침략을 개시한 만주사변(9·18 사변) 발발 직후 동북군과 장제스의 국민당 정부는 사태 확대를 피하고자 저항하지 않은 데 비해 공산당은 잇따라 항일투쟁 선언을 발표했다고 적었다.

그러면서 “이 가장 위급한 시기에 중국공산당은 의연하고 결연하게 항일 민족 선봉이라는 중책을 맡아 주저 없이 항일 구국운동의 최전선에 나섰다”고 말했다.

취 원장은 이어 중국공산당이 이후 동북지역 항일 유격전을 이끌고, 1935년 12월 베이징 학생 중심으로 일어난 항일 시위인 ‘12·9 운동’을 일으키는 등 “국공양당 협력과 항일에 적극적 역할을 하고 중대한 영향을 미쳤다”고 주장했다.

이러한 서술은 당시 장제스 국민당 정부가 3차 공산당 토벌작전을 펼치던 중 만주사변이 일어나 작전이 중단됐고, 이에 공산당 홍군이 숨고를 틈을 얻었다는 일반적인 해석과 차이가 크다. 항일전쟁의 주력군이 장제스가 이끈 국민당 계열이라는 기존 주류 역사 인식과 배치되는 것이다. 특히 중국은 10년 전 ‘항일 승전 70주년 기념 열병식’에서 “중국과 대만이 일제 침략에 맞서 함께 싸웠다”는 ‘국공(국민당과 공산당)합작’을 부각했던 터다. 당시 참전했던 국민당 노병을 열병식에 초청하기도 했다.

취 원장은 동북군을 이끌던 장쉐량이 장제스를 시안에서 구금한 ‘시안사건’(1936년)을 계기로 성사된 2차 국공합작(항일민족통일전선)과 그 이후의 항일투쟁과 관련해서도 공산당 역할을 부각했다.

그는 “중국공산당은 항일민족통일전선의 주창자이자 조직자, 공고자, 수호자로서 온 민족이 단결해 항전하는 데에 강력한 정치적 지도 핵심이었다”면서 “중국공산당이 개척한 광범위한 적 후방의 전장은 점차 항일전쟁의 주요 전장이 됐으며, 당이 이끄는 인민 항일 무장은 항전 승리 쟁취에 결정적 역할을 했다”고 강조했다.

이 역시 공산당 토벌에 집중하던 장제스 때문에 수세에 몰렸던 공산당이 시안사건 덕분에 반전의 기회를 잡았고, 국공합작이 있기는 했지만 마오쩌둥이 이끄는 공산당군보다는 장제스의 국민당군이 중일전쟁의 주역이었다는 기존 주류 역사 인식과 상반된다.

왜 갑자기 대만의 공을 인정하지 않는 것일까

외신들은 이러한 ‘역사 다시쓰기’로 중국이 제2차 세계대전 이후 국제 질서를 주도했다고 주장함으로써 대만·남중국해 등에 대한 영향력을 강화하려는 것인 동시에 과거·현재의 강대국이자 미래의 ‘초강대국’으로서 자국 서사를 구축하려는 것이라는 분석이 나온다.

중국 군사과학원이 최근 편찬한 ‘중국 항일전쟁사’ 개정 증보판에는 중국공산당이 ‘중류지주(확고한 기둥)’라는 내용이 적혔다. 중국공산당이 항일전쟁의 주축이었다는 주장이다. 공산당 기관지 인민일보도 지난달 27일 “공산당이 항일전쟁의 최종 승리에 중추적이고 대체 불가능한 역할을 수행했으며 민족 부흥을 이끄는 핵심 세력으로 거듭났다”고 강조했다.

중국은 최근 수년 사이 항일전쟁 기간을 기존 루거우차오(盧溝橋) 사건(1937년)부터 8년이 아닌 만주사변 기점의 14년으로 바꾸고 중국 전장에서는 공산당군이 주축이었다는 식으로 역사서술을 바꿔왔다.

대만의 반발은 지속될 것으로 전망된다. 라이칭더 총통은 올해 초 대만에서 여러 차례 공개 연설을 통 해 중국이 대만에 대해 한 번도 주권을 행사한 적이 없다고 강조했다. 그는 “우리가 우리 나라를 어떤 이름으로 부르든, (그것이) 중화민국이든, 중화민국 대만이든, 혹은 대만이든, 우리는 독립된 국가다”라고 말했다.