한국인 근로자 포함 330명 태운 전세기 12일 오후 3시23분 인천국제공항 도착 美조지아 배터리공장 건설 현장서 체포 구금 8일 만에 고국 땅 밟은 韓근로자들

[헤럴드경제=이용경 기자] 미국 이민당국에 의해 지난 4일부터 조지아주에 체포·구금됐다 풀려난 한국인 근로자 등 330명이 12일 오후 전세기를 타고 인천국제공항에 도착했다. 이들은 8일 만에 고국 땅을 밟고 애타게 기다리던 가족들과 상봉했다.

조지아주에 구금됐다 석방된 한국인 근로자들은 전날 오전 11시38분(현지 시각) 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 출발한 대한항공 전세기 KE9036편을 타고 이날 오후 3시23분께 인천국제공항 활주로에 내렸다.

이날 전세기 항공편에는 한국인 총 316명(잔류 선택 1명 제외)과 외국 국적자 14명(중국 10명·일본 3명·인도네시아 1명) 등 조지아주 남부 포크스턴 구금시설 등에 억류됐던 근로자 총 330명이 탑승했다.

조지아주 구금 사태를 수습하기 위해 미국을 찾은 박윤주 외교부 1차관과 김동명 LG에너지솔루션 대표 등 정부·기업 관계자와 의료진 21명도 동승해 총 탑승 인원은 351명이었다.

체포·구금된 지 8일 만에 고국 땅을 밟게 된 한국인 근로자들은 입국 절차를 거친 뒤 인천국제공항 제2여객터미널 출국장에서 가족들과 상봉했다.

앞서 미국 이민 당국은 지난 4일 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 대대적인 기습 단속을 벌였다. 그 결과 LG에너지솔루션과 협력사 직원 등 한국인 317명을 포함해 총 475명이 체포됐다. 미 당국은 이들이 미국에 불법적으로 입국했거나 체류 자격 요건을 위반한 채 불법적으로 일하고 있었다고 설명했다.

한국 정부는 긴급 대책회의를 열고 대응에 나섰다. 미 현지에서는 주애틀랜타 총영사관 소속 영사가 6일 오전부터 구금시설을 찾아 수감된 한국인들을 면담했다. 이후 석방 교섭이 속도를 내면서 이들을 귀국시킬 대한항공 전세기가 한국시간으로 10일 오전 10시21분 인천공항에서 이륙해 애틀랜타 공항으로 향했다.

애초 귀국편 출발 시점은 한국시간 11일 오전 3시30분(현지 시각 10일 오후 2시30분)으로 알려졌지만, 도널드 트럼프 미국 대통령의 잔류 요청과 석방된 한국인들의 대우 문제 등이 맞물려 하루가량 늦춰졌다.

귀국한 한국인 근로자들은 우선 미국 측으로부터 ‘향후 미국을 재입국할 경우 불이익이 없게 하겠다’는 약속을 받은 상태다. 조현 외교부 장관은 지난 10일 백악관에서 마코 루비오 국무장관과 만나 이들의 미국 재입국에 불이익이 없도록 해달라고 요청했다. 이에 루비오 장관은 “트럼프 대통령이 한국 측이 원하는 대로 가능한 이뤄질 수 있도록 신속히 협의하고 조치할 것을 지시했다”고 말했다.