-엔터테인먼트와 기술의 만남, nCH엔터–크레비쥬 버추얼 아티스트 프로젝트 본격화

[헤럴드경제=서병기선임기자]nCH엔터테인먼트가 모션캡처 전문 기업 크레비쥬와 손잡고 차세대 버추얼 아티스트 제작에 나선다.

12일 nCH엔터테인먼트는 “모션캡처 및 실시간 콘텐츠 제작 분야에서 두각을 나타내고 있는 크레비쥬와 업무 협약을 체결했다”라며, “이번 협업을 통해 K-POP 산업의 지평을 넘어 ‘테크테인먼트(Tech+Entertainment)’ 시장으로 도약, 글로벌 경쟁력을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

이번 파트너십은 종합 엔터테인먼트 기업 nCH엔터테인먼트의 기획·제작 역량과, 버추얼 콘서트·게임·애니메이션·전시 등 다양한 분야에서 축적된 크레비쥬의 첨단 모션캡처·언리얼 엔진 기술력이 결합한 결과물이다. 두 기업의 만남은 향후 어떤 혁신적 아티스트와 콘텐츠를 탄생시킬지 업계의 기대를 모으고 있다.

nCH엔터테인먼트는 SM엔터테인먼트와 CJENM 출신 정창환 프로듀서가 이끄는 매니지먼트, 음반 기획·제작, 드라마·영화 제작 등 문화산업 전반을 아우르는 종합 콘텐츠 기업으로, 풍부한 글로벌 컨텐츠 제작 경험과 기획력을 바탕으로 K-POP의 글로벌 확산을 이끌어왔다.

한편, 크레비쥬는 모션캡처와 언리얼 엔진 기반의 첨단 기술로 다수의 프로젝트를 선도하며, 상상의 영역을 현실로 구현하는 대표적인 실감형 콘텐츠 제작사로 자리매김하고 있다.

nCH엔터테인먼트는 이번 협업을 기점으로, 글로벌 시장을 겨냥한 버추얼 아티스트 및 차세대 콘텐츠 제작에 속도를 높이며 K-POP 산업의 새로운 도약을 준비하고 있다.