스마트홈 수준 머무른 하이얼·하이센스·TCL·메이디 삼성 ‘앰비언트 AI’, LG ‘씽큐온’으로 앞선 AI홈 선보여

[헤럴드경제(베를린)=박지영 기자] 모두 AI홈을 내세웠지만, 다 같은 AI홈은 아니었다. 단순히 사용자의 명령에 반응하는 스마트홈을 ‘AI홈’이라고 내건 브랜드도 있는가 하면, 사용자의 생활 패턴을 학습해 제안까지 하는 단계에 도달한 기업도 있었다. 특히 중국 브랜드와 삼성전자·LG전자가 내놓은 AI홈의 수준 차이는 확연했다.

지난 5일(현지시간)부터 닷새간 열린 유럽 최대 가전전시회 IFA 2025에선 중국 가전브랜드(하이얼, 하이센스, TCL, 메이디)와 삼성전자·LG전자 모두 AI홈을 전면에 내세웠다. 구현 방식은 각기 달랐지만 인공지능으로 소비자를 가사에서 해방시키겠다는 지향점은 같았다.

AI홈은 일반적으로 ▷정해진 사용자 명령에 반응하는 ‘응답형’ ▷시간·조건을 기반으로 자동 실행하는 ‘상황 인식형’ ▷데이터 분석·추론으로 판단한 후 설루션을 제안하는 ‘판단형’ ▷스스로 상황을 판단하고 통합 오케스트레이션하는 ‘자율형’ 4단계로 구분된다.

IFA에서 중국 브랜드가 선보인 AI홈은 대체로 ‘스마트홈’에 가까운 1·2단계에 머무르고 있는 것처럼 느껴졌다.

가장 눈길을 끈 중국 브랜드는 하이얼이었다. 하이얼은 스마트홈을 표방하며 자사 앱 ‘hOn’을 강조했다. 태양광 패널이 스스로 만든 전기 에너지를 AI가 직접 관리해주는 것부터 최적의 세탁 방법을 제시해주는 세탁기, 식재료가 다 떨어졌다며 알아서 주문해주는 냉장고 등을 선보였다.

하이얼의 스마트홈은 세탁기·냉장고처럼 대형 가전뿐만 아니라 오븐, 믹서기 같은 미니 가전까지 앱 내에서 조정할 수 있다.

하이얼 관계자는 “앱 하나로 집안 전체를 쉽게 관리할 수 있다”며 “인간이 가사를 하는 것보다 전기·물 사용량을 효율적으로 관리할 수 있다”고 강조했다.

특히 하이얼은 자사의 생태계 안에 아마존의 알렉사나 구글의 구글홈 등 다양한 협력사를 유치해 AI홈의 영역을 확장했다.

중국 하이센스는 ‘AI your Life’를 슬로건으로 내걸고, 세탁·요리·에너지·공조 등 생활 영역별 ‘에이전트(Agent)’를 제안했다.

하이센스 관계자는 “우리는 다른 AI홈보다 훨씬 적극적인(Active) AI를 내세우고 있다”며 “하이센스의 앱(Connect life)을 다운받으면 집안의 어떤 가전도 제어 가능하다”고 설명했다

사용자는 AI 냉장고의 디스플레이를 통해 대화를 나누며 식재료의 재고와 맞춤 레시피을 확인할 수 있다. 세탁기는 옷감과 오염도를 스스로 인식해 세탁 방식을 알아서 결정한다. 그러나 이들 기능은 여전히 앱을 통한 제어 수준에 머물러 있어 ‘진화된 AI홈’보다는 ‘스마트홈’에 가까웠다.

TCL은 AI를 적용한 냉장고·세탁기·에어컨 등을 선보였으나, ‘AI홈’ 콘셉트 전시에는 이르지 못했다. 실제 부스에 전시된 제품 또한 AI 기능이 접목된 가전에 그쳤다.

중국 메이디(Midea) 또한 ‘Master Your Home’이라는 슬로건 아래 마이크로소프트와 합작한 AI홈을 내놨지만 아직 구상 단계에 그칠 뿐 AI를 적용한 가전은 출시 예정이라고만 설명했다.

반면 삼성전자는 ‘AI 홈, 미래 일상을 현실로’라는 주제로 주제로 한 차원 높은 비전을 공개했다.

사용자의 명령 없이도 상황과 맥락을 이해해 필요한 서비스를 제공하는 ‘앰비언트 AI’를 앞세웠다. TV는 단순 화면을 넘어 사용자의 질문 맥락을 이해하고 답변하는 ‘비전 AI 컴패니언’으로 진화했다.

냉장고에는 ‘AI 비전 인사이드’를 적용해 식재료 인식·관리와 레시피 추천, 원클릭 조리 설정이 가능하도록 했다.

LG전자는 생성형 AI를 탑재한 AI홈 허브 ‘씽큐온(ThinQ ON)’을 선보였다. 씽큐온은 사용자의 대화를 이해하고 생활 패턴을 학습해 최적의 환경을 조성한다. 사용자가 “졸리다”고 말하면 조명과 온도를 낮추고, 공기청정기를 저소음 모드로 전환한다. 외출 시에는 로봇청소기를 자동 가동하기도 한다.

노범준 LG전자 HS사업본부 AI홈솔루션담당 상무는 IFA에서 진행된 테크브리핑에서 “적극적인 파트너십을 통한 생태계 확장으로 홈(Home) 이상의 다양한 공간으로 AI홈을 진화시키겠다”며 “아주 작은 기술이라도 고객이 경험했을 때 미소지을 수 있다면 그것이 곧 혁신이며, 색다른 경험을 주기 위해 노력하겠다”고 강조했다.