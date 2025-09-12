APEC 정상회의 준비·철강산업 위기 대응·추석 관광객 유치까지…이강덕 시장 “실질적 성과 내야”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 지역경제 회복과 시민 삶의 질 향상을 위해 주요 현안 사업에 행정력을 집중한다.

시는 12일 시청 대회의실에서 열린 9월 확대간부회의에서 APEC 정상회의 준비와 철강산업 위기 대응, 추석 연휴 관광객 유치 대책 등을 논의했다.

이강덕 시장은 먼저 오는 10월 말 영일만항에 정박할 예정인 ‘플로팅 호텔(해외 방문객 숙박 크루즈선)’과 관련해 “포항의 국제적 위상 강화와 지역경제 파급효과를 동시에 이끌 수 있는 사업인 만큼 철저히 준비해 경제 효과를 극대화해야 한다”고 강조했다.

또한 최근 포항시가 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정된 것과 관련해 “정부와 협력해 개별 사업을 지속 발굴하고, 고용위기 선제대응지역 지정 추진과 ‘K-스틸법’ 제정을 통해 철강산업의 회복 전환점을 마련해야 한다”며 후속 조치에 힘쓸 것을 지시했다.

다가오는 추석 연휴에는 관광객 유치를 통한 전통시장과 관광지 활성화, 가을 태풍 선제 대응 체계 구축도 주문했다. 아울러 포스코 직원 기숙사의 도심 이전, 국토부 도시재생사업 선정, 천원 주택 정책 등을 연계한 균형 발전 전략도 강조했다.

이 시장은 최근 미국 워싱턴 D.C.에서 직접 진행한 철강 관세 인하 캠페인에 대해서도 “50% 고율 관세로 철강산업이 직면한 현실을 미국 측에 알리고, 전국민적 공감대를 형성하기 위한 것”이라고 설명했다.

한편 시는 본격 회의에 앞서 공무원 사칭 피해 사례를 공유하고, 시민 피해 예방을 위한 대응과 홍보 강화 방안도 논의했다.

이강덕 시장은 “지역경제 활성화와 미래 성장 동력 확보를 위해 전 부서가 합심해 실질적인 성과를 내야 한다”고 거듭 당부했다.