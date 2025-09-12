[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 장성규가 아내의 씀씀이를 폭로했다.

장성규는 지난 11일 자신의 유튜브 채널 ‘만리장성규’에 ‘아내들이 싫어하는 남편 취미 1위’라는 제목의 영상을 업데이트했다.

이날 예비 신랑이 된 김기혁은 유부남 선배들에게 “부부 사이 경제권은 어떻게 운용해야 하냐”고 물었다.

이에 장성규는 “나는 돈에 관심이 있는 사람이 관리해야 한다는 주의다. 나는 경제학과를 나왔고 대학 시절부터 주식 동아리 활동도 했으며 부동산에도 관심이 많다. 그런데 아내는 돈에 관심이 없어서 내가 경제권을 맡게 됐다”고 답했다.

이어 “생활비라든지 용돈 같은 건 어떻게 하냐”는 김기혁의 질문에 장성규는 “아내에게 원하는 만큼 쓰라며 카드를 줬다”고 말했다. 그는 “혹시 모를 상황에 대비해 아내가 쓰는 카드 내역이 나한테 문자로 오게끔 해놨는데 아내가 신경 쓰인다며 해지해 달라더라. 그래서 문자를 안 오게 해놨더니 다음 달 카드값이 2000만 원이 나왔다”고 털어놔 웃음을 안겼다.

이에 전민기는 “다시 문자 서비스 해야 한다”고 조언했고, 장성규도 “다시 해야겠지”라며 맞장구쳤다. 다만 그는 “아이들 교육비가 다 포함된 거겠지만…”이라고 아내를 두둔했다가, 그 순간 아내에게 전화가 걸려와 화들짝 놀라는 모습으로 웃음을 자아냈다.

한편, 장성규는 지난 2021년 청담동의 한 빌딩을 65억원에 매입했다. 이후 건물의 시세가 오름에 따라 100억 건물주가 됐다.