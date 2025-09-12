청년과 신혼부부 주거공간 파격 임대주택

[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] 전남 보성군(군수 김철우) 벌교읍에 월세 1만 원으로 최대 10년간 거주할 수 있는 ‘전남형 만원주택’이 들어선다.

보성군 벌교읍 회정리 일원에 신축 예정인 전남형 만원주택은 월 임대료 1만 원으로 최초 4년부터 최대 10년간 거주할 수 있다.

입주 대상은 18세 이상 45세 이하 청년과 신혼부부로, 소득 기준과 무주택 요건을 충족해야 한다.

보성군은 청년과 신혼부부를 대상으로 한 파격적인 임대주택의 입주 자격과 운영계획을 안내하기 위해 오는 18일 오전 10시 벌교읍 행정복지센터 2층 회의실에서 설명회도 갖는다.

설명회에서는 입주 자격과 신청 절차는 물론, 현재까지의 추진 현황과 향후 공급계획, 주택 유형과 위치 등에 대한 상세한 정보를 제공한다.

군청 관계자는 “오는 2028년 완공 예정인 이번 사업을 통해 청년층의 주거비 부담을 획기적으로 줄이고, 자립과 지역 정착을 유도한다는 계획”이라고 말했다.