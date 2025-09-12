“비효율·독립성 훼손 우려” 첫 언급 직원들 조직개편 우려에 수용 뜻 전해 노조는 나흘째 본원 집단 시위 이어가 내주 국회 집회·조직개편 토론회 예고

[헤럴드경제=박성준 기자] 정부의 금감원 조직개편안에 대한 내부 반발이 커지는 가운데 이찬진 금융감독원장이 12일 금감원 노동조합 측과의 면담에서 처음으로 공식 입장을 내놨다. 그는 “조직 분리의 비효율성, 공공기관 지정에 따른 독립성·중립성 약화 우려에 대해 엄중하게 생각한다”고 밝혔다.

12일 금감원 노조에 따르면 이 원장은 이날 오전 정보섭 금감원 노조위원장 직무대행과 윤태완 금감원 비상대책위원장과 면담을 통해 “다양한 노력에도 불구하고 직원들이 원하지 않는 결과가 나온 것에 대해 경영진은 깊이 공감하고 있다”면서 이같이 말했다.

이는 금감원 노조와 직원들이 나흘째 서울 여의도 금감원 본원에서 집단 시위를 이어가는 중 처음으로 입장을 밝힌 것이다. 앞서 정부의 조직개편안에 담긴 금감원-금융소비자보호원 분리, 금감원 공공기관 지정 등에 대한 우려를 일부 수용하는 발언으로 해석된다. 이어 이 원장은 “향후 세부 운영 방안 설계를 위한 관계기관 논의 및 입법과정 등에서 조합원과 직원들 의견을 충분히 반영하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

노조는 면담 자리에서 “금융소비자 보호를 위해, 금소원 분리 철회, 공공기관 지정 철회 투쟁을 확대하고 다음 주 중 전직원이 참여하는 국회 앞 집회를 시행해 투쟁할 것”이라고 예고했다. 그러면서 국회나 관계기관의 협의 과정에서 금감원 입장이 적극 반영될 수 있도록 최선을 다해달라고 경영진에 요구했다. 노조는 향후 총파업을 고려하고 있단 점도 함께 전한 것으로 알려졌다.

자발적 1인 시위부터 임원 향한 요구까지…안팎서 커지는 내부 결집

금감원 직원들은 이날에도 검은옷 시위를 나흘째 이어갔다. 금감원 직원들은 노조 활동과는 별개로 자발적으로 개별 휴가를 이용해 용산이나 국회 앞은 물론, 금감원장의 현장 일정에 맞춰 1인 피켓 시위도 진행 중이다.

시위 현장에서는 금감원 직원들의 자유 발언이 이어졌다. 한 직원은 “검사·감독·민원 업무가 유기적으로 연결된 조직을 해체하는 건 관치금융으로의 퇴행”이라고 주장했다. 또 다른 직원은 “분쟁 조정도 해보지 않은 위 기관에 권한을 넘기겠다는 건 탁상공론”이라며 “금감원은 소비자 보호를 소홀히 한 적이 없다”고 강조했다.

노조 측은 이 같은 문제 제기를 토대로 다음 주 중 국회 앞 전직원 집회를 예고한 상태다. 현재 비조합원을 포함한 비상대책위원회 구성을 마쳤으며, 이르면 오는 15일 국회에서 노조 주도의 감독체계 개편 토론회를 진행한다는 계획이다.

현재 금융감독위원회 설치법과 관련해 개별 업법 개정안 논의가 이뤄지고 있다. 노조는 금융위와 물밑 실무 논의를 이어가고 있는 금감원 부원장보·국장급을 향해 적극적인 행동을 요구하고 나섰다. 더 나아가 조직개편 실무 논의 내용 등을 직원들에게 공개하겠다고 언급했다.

윤 비대위원장은 “금융위 설치법은 3일 전, 각 금융업법은 바로 다음 날 저녁 졸속으로 금감원에 통지됐다”며 “우리의 주장을 반영시키는 총성 없는 전쟁터에서 임원들이 앞장서서 나서야 한다”고 강조했다.

이 원장의 첫 공식 입장에도 불구하고, 노조는 조직개편안 자체를 ‘관치금융 부활’로 규정하고 강경 대응을 이어가겠다는 입장을 고수하고 있다.