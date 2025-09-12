대한항공 K9036편 탑승해 귀국 박윤주 외교부 1차관 동행

[헤럴드경제=문혜현 기자] 미국 조지아주 한국 배터리 공장에서 근로하다 체포·구금된 한국인 316명을 태운 대한항공 전세기가 12일 오후 인천국제공항에 도착했다. 지난 4일(현지시간) 미국이민세관단속국(ICE)에 300명이 넘는 우리 국민이 붙잡히는 초유의 사태가 발생한지 8일 만이다.

근로자들은 11일(현지시간) 오전 미국 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항을 떠나 이날 오후 3시 24분경 인천공항에 상륙했다. 한국인 316명과 외국 국적의 근로자 14명까지 총 330명이 풀려나 한국으로 돌아왔다.

귀국한 근로자들은 곧바로 휴대폰을 켜 가족들에게 전화하는 등 무사 귀환 소식을 알리는 모습이 취재진 카메라에 포착됐다.

전세기엔 박윤주 외교부 1차관과 김동명 LG에너지솔루션 대표가 함께 탑승해 국민의 귀국 과정을 지원했다. LG에너지솔루션에선 소속 임직원과 협력사 직원의 가족에게 차량을 배정해 공항까지 안내하고 돌아온 근로자들을 맞이할 수 있게 조치한 것으로 알려졌다.

또한 이날 현장엔 강훈식 대통령실 비서실장이 직접 근로자들을 맞이했다. 강 실장은 비행기에서 내려 공항 안으로 들어오는 근로자에게 박수를 치며 인사를 전하고 끌어안는 등 고마움을 표했다.