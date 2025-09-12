[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 전남 담양경찰서는 회사 자금을 빼돌리고 사장 차량을 훔친 혐의(절도)로 A(20대)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 12일 밝혔다.

A씨는 지난 9일 오전 8시 20분께 담양의 한 사무실에서 회사 통장에 보유하고 있던 1300여만원을 자신의 통장으로 계좌이체 해 훔친 혐의다.

A씨는 업무 과정에서 회사 통장 비밀번호 등을 알고 있었던 것으로 조사됐다.

그는 자기 친구가 친척 회사에서 함께 일하자는 제안을 받고 지난 7월 입사했다가 2개월 만에 이같은 일을 저지른 것으로 파악됐다.

돈을 훔친 A씨는 곧바로 회사 앞에 주차된 사장 소유의 차를 타고 달아났다.

도주 과정에서 타이어에 구멍이 나 더는 주행할 수 없게 되자 전북 김제시 한 공터에 차량과 휴대전화를 버려두고 야산으로 도주했다.

대중교통을 이용해 광주로 돌아온 A씨는 모텔에 숨어있다가 행적을 추적하던 경찰에 의해 이틀 만에 붙잡혔다.

A씨는 “생활고에 시달려 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.