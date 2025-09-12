9월 18일 오후 1시 발행… ‘서울페이플러스’ 앱을 통해 구매 가능 7% 할인율, 개인당 월 50만 원까지 구매 가능, 최대 150만 원까지 보유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 추석 명절을 앞둔 오는 9월 18일 구민들의 장바구니 부담을 덜고 지역 상권을 살리기 위해 ‘광진사랑상품권’을 100억 원 규모로 추가 발행한다.

이번 상품권은 서울페이플러스 모바일 앱을 통해 18일 오후 1시부터 구매할 수 있으며, 7% 할인율이 적용돼 합리적인 가격으로 구매할 수 있다. 개인별로 월 50만 원까지 구매, 최대 150만 원까지 보유 가능하며, 구매일부터 5년간 사용할 수 있다.

사용처는 광진구 내 음식점, 학원, 약국 등 약 1만7381개 가맹점에 달한다.

광진구는 올해 상반기에도 100억 원 규모의 상품권을 발행해 완판을 기록했으며, 이번 발행으로 올해 총 200억 원 규모의 상품권을 공급하게 됐다.

또 구는 지난달에는 배달 전용 ‘광진땡겨요상품권’을 14억 원 규모로 발행, 액면가 대비 15% 할인 판매해 조기 완판을 기록하기도 했다.

김경호 광진구청장은 “상품권 구매를 놓치지 않고 챙기시면 추석 장보기에 큰 보탬이 될 것”이라며 “지역 상권에도 활력을 불어넣는 착한 소비에 많은 구민들의 참여를 바란다”고 말했다.