2011년 1억명 이후 14시즌만에 달성 정규 2만 3511경기서 평균 8507명

[헤럴드경제=조범자 기자] 2년 연속 1000만 관중을 돌파한 프로야구 KBO리그가 출범 44번째 시즌에 정규시즌 누적 관중 2억명을 달성하는 금자탑을 세웠다.

1982년 출범한 KBO리그는 지난해까지 치러진 정규시즌 2만 2860경기에서 누적 1억 8884만 1044명을 기록했고, 올해 11일까지 1115만 9737명의 관중이 입장하면서 정규시즌 누적 2억 781명을 기록했다.

KBO 리그는 1982년 3월 27일 ‘어린이에게 꿈을, 젊은이에게는 정열을 그리고 모든 국민들의 선량한 여가선용을 위하여’라는 슬로건으로 화려하게 출범했다.

6개 구단 체제로 치러진 출범 원년엔 240경기에 143만 8768명의 관중이 야구장을 찾아 성공적인 출발을 알렸다.

이듬해인 1983년에는 225만 6121명으로 한 시즌만에 200만명을 돌파했고, 이후 1990년 300만, 1993년 400만, 1995년 500만 관중을 잇달아 달성하는 등 지속적인 성장세를 보였다.

1990년대 후반부터 2000년대 중반까지의 정체기를 거친 KBO리그는 2006 WBC 4강 진출, 2008 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회에서의 선전으로 다시 흥행에 불을 지폈다. 2008년에는 1995년 이후 13년만에 500만 관중을 회복했고, 2011년 600만, 다음해인 2012년 700만 관중을 달성하는 등 폭발적인 관중 증가에 힘입어 제2의 전성기를 구가했다.

2015년에는 10개 구단 체제가 갖춰짐에 따라 경기 수의 증가와 함께 두터운 팬층을 형성하며, 3년만에 700만 관중을 넘어선 데 이어 2016년에는 첫 800만 관중을 달성했다.

2020년부터 2022년까지는 코로나19 팬데믹으로 주춤했지만, 2023년에는 5년만의 800만 관중 달성으로 다시 한 번 도약의 발판을 마련했다.

그리고 2024년엔 사상 첫 1000만 관중을 기록하며 명실상부한 국민 스포츠의 입지를 굳혔다.

2년 연속 1000만 관중을 돌파한 올시즌은 지난 5일 한시즌 최다 관중 기록을 새롭게 갈아치운 데 이어 1200만 관중 돌파도 바라보고 있다.

KBO는 “앞으로도 더욱 많은 팬들이 야구장을 찾고 즐길 수 있도록 적극적인 팬 퍼스트의 실현, 인프라 개선, 팬 친화적 정책 설계 등 지속적인 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.