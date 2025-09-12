기술보증기금에 130억 출연 대출금리 최대 1.3%P 인하

IBK기업은행은 AI(인공지능), 방위산업 기업 육성과 경쟁력 강화를 위해 4000억원 규모의 금융지원을 실시한다고 12일 밝혔다.

기업은행은 이번 금융지원을 위해 총 두 건의 업무협약을 맺었다. 우선 기술보증기금, 한국정보통신진흥협회와 함께 ‘AI 혁신기업 육성을 위한 금융지원’ 협약을 맺었다. 이어 기술보증기금, 방위산업공제조합과는 ‘방위산업 수출 및 기술 경쟁력 강화를 위한 금융지원’ 협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 기업은행은 기술보증기금에 총 130억원을 출연한다. 아울러 기보 보증서를 발급받은 인공지능, 방위산업 분야의 중소기업에는 자체 프로그램을 통해 대출금리를 최대 1.3%포인트 줄여준다.

김성태 은행장은 “대한민국 신성장 동력인 핵심 산업 분야의 경쟁력 확보를 견인하는 것이 정책금융기관으로서 기업은행의 역할”이라며 “이번 저리의 금융지원이 중소기업의 경쟁력 강화에 보탬이 되기를 바란다”고 말했다. 김벼리 기자