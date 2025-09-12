美·日 등 외산 애니메이션 국내서 선풍적 인기 하이 타깃 애니 부상에도 ‘유아동용’ 주로 제작 ‘킹 오브 킹스’·‘퇴마록’·‘연의 편지’ 등 변화 조짐

[헤럴드경제=손미정 기자] 올해 여름 대중 문화 흐름 속에서 빼놓을 수 없는 키워드는 ‘애니메이션’이다. 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 글로벌 시장에서 신드롬적 인기를 얻으며 한류의 신기원을 쓰고 있고, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 400만 관객을 넘어 이제 500만 고지를 향하고 있다. 이처럼 K-팝, 드라마가 아닌 애니메이션 콘텐츠가 온라인동영상플랫폼(OTT)과 극장가를 동시에 점령하며 트렌드의 중심이 된 경우는 매우 이례적이다.

하지만 애니메이션의 신드롬급 인기에도 국내 작품은 찾아보기 힘들다. 우리나라는 애니메이션이 어린이의 전유물이라는 통념이 굳게 자리 잡고 있어 ‘케데헌’, ‘귀멸의 칼날’ 등 전체관람가의 울타리를 벗어난 외산 애니메이션의 흥행 행렬에 동참하기 어렵다. 어린이 관객이 중심인 국내 애니메이션 시장의 문법과는 결이 다른 탓이다.

지난달 “케데헌을 우리가 제작할 순 없었나”는 한 고위 공무원의 말처럼, 이들 애니메이션 작품이 쳐낸 연타석 홈런은 애니메이션 장르의 가능성에 주목함과 동시에 흥행 행렬에 동참하지 못한 국내 애니메이션의 현주소를 되짚어보는 계기가 됐다. 한 제작 업계 관계자는 “일본 같은 경우는 제작 시스템도 잘 정착돼 있지만 성인 중심의 애니메이션이 활발히 만들어지고 있다”면서 “우리나라도 유아동용 애니메이션의 한계를 벗어나 청소년층 이상을 위한 애니메이션으로의 전환이 필요하다”고 말했다.

가족→청중장년…애니메이션 흥행 공식 변화

국내 애니메이션 소비 트렌드는 분명 변화하고 있다. 전체 영화 매출 중 애니메이션의 비중이 커지고 있고, 이중 상당 부분은 청소년 이상을 타깃으로 한 소위 ‘하이 타깃’ 애니메이션에서 나오는 추세다. 지난 2023년만 하더라도 ‘스즈메의 문단속’과 ‘더 퍼스트 슬램덩크’, ‘명탐정코난: 흑철의 어영’ 등 12세 이상 관람가 작품 3개가 그해 개봉한 애니메이션 흥행작 톱10에 이름을 올렸다. 올해 흥행의 신기원을 열고 있는 ‘귀멸의 칼날’ 역시도 TV판은 청소년 관람불가, 극장판은 15세 이상 관람가다. ‘흥행 애니메이션=전체관람가’이란 공식이 더 이상 통하지 않게 된 것이다.

하지만 국산 애니메이션 업계는 빠르게 변화하는 애니메이션 소비 트렌드를 쫓아가지 못하고 있다. 특히 극장용 애니메이션의 시계는 2010년대 초반에 멈춰 서있다. 지난해 ‘사랑의 하츄핑’이 나오기 전까지 극장용 국산 애니메이션 흥행 순위 1, 2위는 220만명을 동원한 ‘마당을 나온 암탉’(2011)과 105만명의 ’점박이:한반도의 공룡 3D’(2012) 등 십수 년 전 작품이 자리를 지켜왔다.

1980~1990년대 ‘아기공룡 둘리’(1987), ‘달려라 하니’(1988) 등 국산 TV 애니메이션의 태동을 거쳐 2000년대 국내 애니메이션 시장을 이끈 것은 단연 어린이용 애니메이션이다. 2003년에 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’의 선풍적인 인기가 단숨에 영유아 애니메이션의 확장기를 열었고 ‘꼬마버스 타요’(2010), ‘또봇’(2010) 등이 그 명맥을 이었다. 그 와중에 나온 동화 원작의 애니메이션 영화 ‘마당을 나온 암탉’은 극장판 장편 애니메이션의 새로운 가능성마저 보여줬다. 영화는 해외 애니메이션과는 다른 작화의 질감과 기술력을 선보이며 관객들의 마음을 사로잡았다.

하지만 이후에도 극장판 애니메이션의 명맥을 이어간 것은 유아동용 극장판 애니메이션이었다. 애니메이션 영화에 대한 수요는 늘었지만 국산 작품들은 수요에 부응하지 못했다. 팬덤 문화, N차 관람 등 이른바 서브 컬쳐의 부상이란 새로운 트렌드에 올라타지 못하고 과거에만 머물렀다. 한국콘텐츠진흥원의 애니메이션 조사에 따르면, 응답자의 45.4%가 국산 극장용 애니메이션 비(非)관람 이유로 ‘대부분 유아용 애니메이션이라서’라고 답했다. 극장가에는 ‘한국 애니메이션은 흥행하기 어렵다’는 선입견이 뿌리 깊게 자리 잡은 지도 오래다.

다만 올해의 기류는 다소 다르다. 국산 극장용 애니메이션의 기획이 다원화되고 있는 움직임이 뚜렷하다. 올해 모팩 스튜디오의 ‘킹 오브 킹스’가 124만 관객을 동원하며 ‘사랑의 하츄핑’을 제치고 역대 한국 애니메이션 흥행 2위에 올랐다. 국내보다 먼저 개봉한 북미에서는 6000만 달러 이상의 누적 수익을 기록하며, ‘기생충’의 북미 수익을 뛰어넘는 한국 영화 사상 역대 최고 흥행 기록을 세웠다. 이 작품은 예수의 일생을 담은 이야기로, 전 연령이 공감할 수 있는 작품이란 평이 많았다.

지난 2월에는 이우혁 작가의 동명 소설을 원작으로 한, 로커스의 오컬트 애니메이션 ‘퇴마록’이 개봉 58일 만에 누적 관객 50만을 돌파하기도 했다. 12세 이상 관람가 애니메이션이다. 내달 1일에는 ‘연의 편지’가 개봉한다. 조현아 작가의 웹툰이 원작이다. 마찬가지로 12세 이상 관람가로, 국내 개봉에 앞서 오타와국제애니메이션영화제(OIAF), 애니메이터국제애니메이션영화제, 부천국제애니메이션페스티벌 등에서 호평을 받으며 기대작으로 주목받고 있다.

국민 애니메이션 ‘달려라 하니’의 40주년 기념 첫 극장판 ‘나쁜계집애: 달려라 하니’도 개봉을 앞두고 있다. 전국을 제패한 육상 스타 나애리와 달리기 천재 소녀 하니가 고등학생으로 다시 만나 펼치는 경쟁과 성장을 담았다. 모두 중장년층까지 관객층을 확장하며 시도와 변화를 꾀하고 있는 K-애니메이션의 현주소를 보여준다.

여전히 높은 제작 허들…그럼에도 “실사보다는 애니”

물론 여전히 현실적으로 장편 애니메이션 제작은 쉽지 않은 영역이다. 높은 제작비와 긴 제작 기간 탓이다. 애니메이션 장르의 주 관객층이 한정돼 있다는 선입견 탓에 흥행을 담보하고 투자를 받기도 어렵다.

실제로 북미와 국내 두 마리 토끼를 모두 잡은 ‘킹 오브 킹스’도 제작비 360억원에 10년의 제작 기간이 소요됐다. ‘연의 편지’ 역시 완성되기까지 5년 6개월이란 기간이 소요됐고, ‘나쁜계집애: 달려라 하니’는 4년 여의 제작 기간이 걸린 것으로 알려졌다. 실제 비용 및 기회비용을 고려하면 국내 애니메이션 제작사들이 정부나 대형 스튜디오의 지원 없이 선뜻 극장판 장편 애니메이션을 내놓는 것은 사실상 불가능하다.

한 제작사 대표는 “극장용 애니메이션의 경우에는 하이 리스크, 하이 리턴”이라면서 “잘 되면 좋지만 그만큼의 투자가 필요하다. 회사의 사활을 걸어야 하는 일이라 쉽게 도전할 수 있는 영역이 아니다”고 말했다.

그럼에도 애니메이션을 바라보는 제작 시장의 기류는 분명 달라지고 있다. 일본 애니메이션들의 잇따른 국내 흥행과 케데헌의 선풍적인 인기가 이른바 K-애니메이션에 대한 관심으로까지 이어지고 있는 것이다. 웹툰 강국의 명성에 걸맞게 탄탄하게 쌓아놓은 국산 웹툰 IP(지식재산권)들이 애니메이션의 가능성에 힘을 보태고 있다. 제작·배급사들의 움직임도 바빠지는 눈치다.

한 배급사 관계자는 “웹툰의 경우에는 귀멸의 칼날처럼 실사화하는 것보다는 애니메이션으로 만들었을 때 팬들의 충성도가 이어지는 경향이 있다”면서 “제작 환경이 열악하기는 하지만 큰 기업들과 손잡으면 금방 제작 시장이 좋아질 수 있는 분야라고 생각한다”고 밝혔다.

작품성을 인정받은 K-애니메이션의 잇따른 해외 영화제 초청 소식도 반갑다. 지난 5월 열린 제78회 칸국제영화제에서는 정유미 감독의 단편 애니메이션 작품인 ‘안경’이 비공식 섹션에 초청돼 주목받았다. 연필 드로잉만으로 연출된 작품으로, 감정과 기억 등 무의식적으로 억눌렀던 내면의 그림자를 마주하고 화해하는 과정을 그렸다. 지난 2023년 한국콘텐츠진흥원의 애니메이션 기획개발 공모전 단편 부문 수상작이자, 이듬해 극장용 중저예산 제작 지원을 통해 완성된 작품이다.

지난 6월 세계 최고 권위의 애니메이션 영화제인 프랑스 안시국제애니메이션페스티벌에서는 김보솔 감독의 애니메이션 ‘광장’이 콩트르샹 부문 심사위원상 수상작으로 선정되기도 했다. ‘광장’은 김 감독의 한국영화아카데미(KAFA) 졸업작품으로, 평양 주재 스웨덴 대사관의 서기관 이삭과 북한에 사는 교통경찰 복주가 사랑에 빠지며 벌어지는 일을 담은 73분짜리 작품이다. 오는 10월 열리는 제27회 부천국제애니메이션페스티벌 ‘지역의 발견’ 섹션 상영작으로 만나볼 수 있다.