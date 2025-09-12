[헤럴드경제=신동윤 기자] 대신증권이 대체거래소 출범으로 인한 국내 증시 거래시간 확대에 따라, 투자상담서비스를 연장 운영 중이라고 12일 밝혔다.

대신증권 투자상담서비스는 영업일 기준 오전 7시 30분부터 오후 8시 30분까지 총 13시간 동안 운영된다. 이는 기존 운영시간(오전 8시부터~오후 5시) 대비 오전과 오후 각각 30분, 3시간 30분 더 늘어났다.

국내 증시는 지난 3월 넥스트레이드 출범으로 복수거래소 시대를 맞이했다. 이에 따라 주식 거래시간도 기존보다 크게 늘어난 오전 8시부터 오후 8시까지로 확대됐다. 이에 대신증권도 대체거래소 출범 직후 거래시간 내 언제든 고객이 상담을 받을 수 있도록 투자상담 운영체계를 재정비했다.

박환기 대신증권 영업지원센터장은 “국내 증시 거래시간이 확대됨에 따라 직장인과 전문투자자 등 고객이 더 넓은 시간대에 투자상담을 받을 수 있도록 서비스를 개선했다”며 “앞으로도 고객 편의성과 접근성을 높이기 위해 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.