대한적십자사에 1억원 기부 응급구호키트·쉘터 제작 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 울산 지역 재난·취약계층을 위해 11일 대한적십자사 울산광역시지사에 구호물품 지원금 1억원을 기부했다.

대한적십자사 울산광역시지사는 기부금으로 담요, 세면도구, 운동복, 슬리퍼 등으로 구성된 ‘응급구호키트’ 280개와 원터치 텐트, 매트리스 등으로 이뤄진 ‘구호쉘터’ 141개를 제작할 예정이다.

대한적십자사 울산광역시지사는 지난 3월 울주군 산불과 경남 수해 피해로 응급구호키트 필수 비축량 360개의 87%인 312개가 소진된 상황이어서 이번 기부로 응급구호키트를 요긴하게 제작할 수 있게 됐다. 구호쉘터는 이재민의 임시 대피소 및 거주 공간으로 제작한다.

대한적십자사 울산광역시지사 관계자는 “최근 기후위기, 집중호우, 지진 등 재난 발생이 잦아지며 즉각적인 구호 활동이 중요하다”며 “이번 긴급 구호물품 제작 지원금이 재난 현장에서 신속한 구호 활동에 큰 도움이 될 것”이라고 감사를 표시했다.