올리브영 22개 매장에 단독 매대 마련

[헤럴드경제=최은지 기자] 오스템파마의 덴탈케어 브랜드 ‘뷰센(Vussen)’이 올리브영이 주관하는 ‘9월 글로벌 K-뷰티 팝업’ 참여 브랜드로 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

이로써 오스템파마 오는 30일까지 명동·홍대·강남·인천공항 등 외국인 관광객이 많은 상권에 있는 곳을 중심으로 올리브영의 22개 매장에서 뷰센 단독 팝업 매대를 운영하게 됐다.

팝업 행사는 올리브영에 입점한 2400여개 브랜드 가운데 카테고리별 최대 3곳만 참여할 수 있는데, 뷰센은 덴탈케어 부문 대표 브랜드로 선정됐다.

오스템파마는 팝업 매대에 뷰센의 대표 제품 ‘뷰센 28(치아미백제)’과 미백 전 라인업, ‘뷰센 C(충치케어)’ 등 기능성 치약과 기획팩을 선보인다. 특히 ‘뷰센 28’은 일본 소비자들 사이에서 한국 여행 필수 구매 아이템으로 알려져 있으며 최근에는 일본을 넘어 해외 시장에서도 주목받으며 ‘K-덴탈케어’ 간판 제품으로 자리매김하고 있다.

이번 행사에서 눈에 띄는 곳은 올리브영 강남타운점이다. 이 매장은 핑크 컬러로 연출한 뷰센 단독 브랜드룸을 꾸몄으며 치약 모형 포토존과 체험 공간까지 갖춰 외국인 관광객들의 발길을 끌고 있다. 인천공항점의 경우, 출국 직전 방한 기념품으로 뷰센 제품을 구매하려 몰려드는 관광객들이 몰리고 있다.

오스템파마 관계자는 “이번 ‘올리브영 글로벌 K-뷰티 팝업’을 통해 프리미엄 덴탈케어 브랜드로서 입지를 확고히 하고, 외국인 관광객들이 많은 주요 상권에서 제품 체험 기회를 제공함으로써 글로벌 성장 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.