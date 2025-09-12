크림서 하루도 안 돼 1000개 품절 행운의 ‘골든 티켓’ 이벤트도 지속

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당은 ‘스팸 골드바 에디션(사진)’이 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)에서 발매된 지 하루도 채 지나지 않아 완판됐다고 12일 밝혔다.

‘스팸 골드바 에디션’은 지난달 27일 오후 6시 크림에서 1000개 한정으로 선착순 판매를 시작했다. 판매 수량 가운데 20개에는 약 70만원 상당의 골드바(순금 1돈)를 받을 수 있는 ‘골든 티켓’을 담았다.

소비자들의 관심은 오프라인과 자사 공식몰로 이어졌다. 실제 지난 8일 CJ더마켓에서 출시된 ‘스팸 골드바 더마켓 에디션’은 주문량이 쇄도하며 열띤 반응을 얻고 있다. 지난 11일부터는 이마트에서도 ‘스팸 골드바’를 만날 수 있다.

CJ더마켓과 이마트 에디션은 앞서 선보인 크림 에디션을 다른 수량과 구성으로 선택의 폭을 넓힌 한정판이다. ‘골든 티켓’ 당첨자에게 골드바를 증정할 예정이다.

CJ제일제당은 ‘스팸 골드바 에디션’을 활용해 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다. AI(인공지능)로 제작한 콘텐츠들은 크림 발매 이전부터 SNS(사회관계망서비스)에서 숏폼 영상 형태로 호응을 얻었다. 구매 고객의 리뷰 영상도 이어졌다.

CJ제일제당 관계자는 “한정판 문화에 관심이 많은 MZ세대의 눈높이에 맞춰 ‘스팸 골드바 에디션’을 선보인 결과, 짧은 시간 내 완판되는 등 뜨거운 호응을 확인할 수 있었다”며 “특별한 경험을 더 많은 고객에게 전하겠다”고 전했다.