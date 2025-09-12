미국 글렌파른과 예비 합의서 체결

[헤럴드경제=고은결 기자] 포스코인터내셔널이 미국 글렌파른과 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트와 관련해 향후 20년간 LNG를 인수하는 조건의 예비 계약을 맺고 후속 검토에 나섰다.

12일 로이터 등 외신에 따르면, 최근 포스코인터내셔널은 이탈리아 밀라노에서 열린 세계 최대 가스 전시회 ‘가스텍 2025’에서 미국 에너지 인프라 개발 기업인 글렌파른과 연간 100만톤 규모의 LNG를 20년간 공급받는 내용의 예비 합의서(pre-agreement)를 체결했다.

이번 계약에는 포스코가 알래스카 LNG 프로젝트의 가스 파이프라인 건설에 필요한 철강을 공급하는 조건도 포함됐다. 행사에는 이계인 포스코인터내셔널 사장과 브랜달 듀발 글렌파른 CEO가 참석했다.

미국 알래스카 LNG 사업은 추정치만 440억달러(약 64조원) 수준의 대규모 프로젝트로, 북극해 연안 프루도베이 가스전에서 채굴된 천연가스를 약 1300km 가스관을 통해 항구로 운송해 수출하는 내용이다. 그동안 트럼프 대통령은 한국 기업에 지분 투자, LNG 수입, 설계·조달·시공(EPC) 참여 등을 요청해왔다. 이에 가스전 개발 경험을 보유한 포스코인터내셔널이 LNG 구매에 나설 것으로 예상돼 왔다.

외신 보도에 대해 포스코인터내셔널 측은 이번에 체결한 예비 합의서는 법적 구속력이 없는 의향서 형태라고 설명했다. 또한 이번 예비 합의서 체결 이후에도 철강재 공급, LNG 오프테이크(off-take) 등 협력사항에 대한 타당성·수익성 검증을 추가 진행할 계획이다.

회사 측은 “검증 결과 타당성과 수익성이 담보될 경우, 이사회 등 내부 의사결정 절차를 거쳐 최종 사업 참여 여부를 결정할 예정”이라며 “기타 세부사항은 양사 간 기밀유지 의무에 따라 공개하기 어렵다”고 밝혔다.