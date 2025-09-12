페이커 인터뷰 형식으로 업비트 성장 담아

[헤럴드경제=김현일 기자] 제일기획이 e스포츠 선수 ‘페이커’ 이상혁 선수와 함께 국내 최대 가상자산 거래소 업비트의 신규 브랜드 캠페인을 선보였다.

12일 제일기획에 따르면 ‘대한민국 자산, 대한민국 디지털 자산 거래소 업비트’를 타이틀로 한 이번 캠페인은 페이커와의 인터뷰 형식으로 제작됐다. 10여년 전 생소한 ‘프로게이머’라는 직업을 선택한 페이커가 세계적으로 인정받는 선수가 되기까지의 과정을 담았다.

페이커가 끊임없는 도전으로 대한민국 e스포츠의 상징이 된 것처럼 업비트 역시 신뢰와 기술을 바탕으로 대한민국 대표 가상 자산 거래소의 자리를 공고히 하겠다는 의지를 전한다. ‘우리의 도전이 세상의 기준이 된다’ 라는 카피를 통해 페이커 선수의 도전과 성취가 업비트의 성장과 닮았음을 보여준다.

캠페인 엔딩에서는 ‘대한민국의 자산’이라는 문구가 ‘대한민국 디지털 자산 거래소’라는 카피로 확장되며 업비트가 한국의 자산 가치를 높이는 일에 기여한다는 의미를 시각적으로 임팩트 있게 전달한다.

이번 캠페인은 지난 10일부터 온라인 및 TV, 각종 옥외광고 매체를 통해 공개됐다. 업비트는 ‘대한민국 디지털 자산 거래소’라는 타이틀을 활용한 후속 캠페인도 준비 중이다.

제일기획 관계자는 “국내 대표 가상 자산 거래소로서 세계 시장에서 경쟁하는 업비트와 세계적 선수 페이커 선수의 닮은 점을 캠페인 영상에 담고자 했다”며 “소비자들에게 도전과 성취의 가치가 잘 전달되기를 바란다”라고 말했다.

앞서 업비트는 ‘2025 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)’ 공식 스폰서십을 체결했다. 업비트 회원을 대상으로 LCK 결승 진출전 티켓을 증정하는 이벤트를 진행하는 등 이번 캠페인을 통해 e스포츠 팬들과의 접점을 확대해 나갈 예정이다.

업비트 관계자는 “페이커 선수와 함께한 이번 브랜드 영상은 업비트가 추구하는 도전 정신과 신뢰의 가치를 압축적으로 보여준다”며 “앞으로도 국내를 넘어 글로벌 디지털 자산 시장을 선도하는 리더로서 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 말했다.