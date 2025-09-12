11~14일 나흘간 인니서 개최 뷰티·리빙·식품 등 국내 기업 320개 참가 이인호 무협 부회장 “韓 기업, 아세안 진출 적극 지원”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국무역협회(회장 윤진식)는 코엑스(사장 조상현)와 공동으로 ‘2025 자카르타 국제 프리미엄 소비재전’을 자카르타 JICC 전시장에서 오는 14일(현지시간)까지 나흘간 개최한다고 11일 밝혔다.

무역협회는 인구 2억8000만명·연평균 경제성장률 5%에 달하는 인도네시아 소비시장에 우리 우수 중소기업의 상품을 알리고, 신규 수출 판로 개척을 지원하기 위해 2018년부터 동 전시회를 개최하고 있다.

올해 전시에는 코트라, 대·중소기업·농어업협력재단, 소상공인시장진흥공단 등 주요 수출 유관기관과 더불어 서울·경기·인천·대전·대구·세종·경북·경남·전북·제주 등 10개 지자체가 협력해 총 320개의 국내기업이 참가한다.

현지 바이어 약 1000개사가 전시회 현장을 찾아 우리 기업들과 비즈니스 미팅 등을 진행할 예정이다. 그 외에도 인도네시아 시장진출을 위한 전문가 세미나, 인플루언서 라이브 스튜디오 등 다양한 부대행사도 마련됐다.

공동 주최사인 코엑스는 ‘대·중소기업 동반진출 지원사업’의 일환으로 마련된 바이어 매칭 상담 프로그램을 비롯해 ‘부츠 인도네시아’, ‘더 푸드홀’ 등 현지 대형 뷰티 및 식품 유통사 10여 개와 싱가포르·태국·대만 등 6개국 해외 바이어를 초청한 빅바이어 라운지도 별도로 운영한다.

이인호 무역협회 상근부회장은 개막식에 앞서 인도네시아화장품협회 산초요 안타릭소 회장과 면담을 갖고 양국의 경제협력 방안을 논의했다. 특히 내년 10월부터 시행 예정인 화장품에 대한 ‘할랄 인증 의무화’로 우리 기업들의 애로가 예상되는 만큼 인증 절차 간소화 등을 건의했다.

이 부회장은 “인도네시아는 평균 연령 29세의 젊은 인구 구조와 세계 4위 규모의 내수시장, 그리고 한류에 따른 높은 한국 제품 선호도를 바탕으로 글로벌 사우스의 핵심 국가로 떠오르고 있다”며 “우리 기업들이 인도네시아를 교두보로 삼아 아세안 시장에 안정적으로 진출할 수 있도록 판로개척, 인증지원, 현지 네트워크 강화 등의 사업을 적극 추진함으로써 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.