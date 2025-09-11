설비 협력사 희망자 전원에 개별적 차량 제공 희망자 전원에 담당자 1인 배정, 맞춤형 케어 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션이 미국 이민 당국에 의해 조지아주에 구금됐다 풀려난 자사 구성원과 협력사 관계자들이 한국에 도착할 때까지 모든 지원에 나서겠다고 밝혔다.

11일 LG에너지솔루션은 입장문을 통해 “이번 일로 인해 구성원 및 협력사, 그리고 가족 여러분들께 심려를 끼쳐드려 송구하다”며 “구금된 분들의 안전한 석방을 위해 전폭적으로 지원해 주시고, 한국과 미국 현장에서 한마음 한뜻으로 힘써 주신 한국 정부와 관계자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드린다”라고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 “무엇보다 이례적으로 신속한 석방 조치뿐만 아니라, 재입국 시 불이익이 없도록 하는 등 여러 우려까지 세심하게 해소해 주신 점에 대해 깊이 감사드린다”라며 감사의 뜻을 전했다.

특히, LG에너지솔루션은 “이번 일로 여러 어려움을 겪으신 분들의 고통을 깊이 공감하고 있다”라며 회사 차원의 전폭적인 지원을 약속했다.

LG에너지솔루션은 “모든 분들이 안전하게 한국에 도착할 때까지 후속 절차에 만전을 기하고, 조속히 안정을 되찾아 건강한 모습을 회복하실 수 있도록 필요한 모든 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 전세기 일등석(2석), 비즈니스석(48석)을 구금 중 건강상태 악화, 의료적 처치 및 관찰 필요한 인원 등으로 배정하고, 일부 일등석(4석)을 ‘집중치료석’으로 마련해 의료진 판단 하에 좌석 배석 여부를 결정할 예정이다. 전 좌석에는 전 좌석 비즈니스 클래스용 어메니티 키트를 제공하고, 충전 케이블 및 마스크 등을 별도 제공한다.

아울러 LG에너지솔루션은 자사와 설비 협력사 희망자 전원에 개별적으로 차량(운전기사 포함)을 제공, 가족 픽업 후 공항 이동 및 자택 복귀까지 전 과정을 지원할 계획이다.

이 외에도 희망자 전원에게 LG에너지솔루션 담당자(1인)를 배정해 맞춤형 케어 진행한다. 해외 국적 보유자의 경우 숙소 및 자국 복귀 항공권 전액 지원한다.

LG에너지솔루션 관계자는 “이번 일을 계기로 해외 사업장에서 발생할 수 있는 문제를 사전 예방하고 대응할 수 있도록 관리 체계를 더욱 강화해 나갈 것이며 사업적 영향도 최소화할 수 있도록 할 것”이라고 강조했다.

한편, 앞서 미 당국은 지난 4일 현대자동차-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 LG에너지솔루션과 협력사 직원 등 한국인 300여 명을 포함해 총 475명을 체포했다.

조지아주 남부 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 구금됐던 이들은 미 동부 현지시간 기준 11일 오전 2시 18분(한국시간 11일 오후 3시 18분) 일반 버스 8대에 나눠 타고 출발해 대한항공 전세기가 대기하고 있는 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 이동 중이다.

지난 4일 미 이민 당국의 대대적인 기습 단속으로 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장에서 체포·구금된 지 7일 만이다.