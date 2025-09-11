교육청 교원자격증 취소 최정확정 후 통보 교육청 “공정성 확보는 교육행정의 기본 원칙”

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울시교육청이 논문 표절로 석사학위가 박탈된 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨 ‘교원자격증’ 취소를 통보했다고 밝혔다.

서울시교육청은 11일 김 씨에게 ‘중등학교 정교사(2급) 미술’ 교원자격증 취소를 확정하고 통보했다고 발표했다.

해당 자격증은 김 씨가 숙명여자대학교 교육대학원에서 무시험검정으로 취득한 것이다. 김 씨는 1999년 ‘파울 클레 회화의 특성에 관한 연구’ 논문으로 숙명여대 교육대학원에서 석사학위를 받아 해당 교원자격증을 얻었다.

앞서 숙명여대는 석사학위 취소에 따라 지난 7월 8일 서울시교육청에 자격증 취소를 신청한 바 있다.

서울시교육청은 초·중등교육법과 행정절차법 등 관련 법령에 따라 지난달 5일과 25일 청문회를 실시했으나 김 씨는 모두 참석하지 않고 별도의 의견서도 제출하지 않았다. 아울러 지난 9일까지 진행한 청문조서 열람 및 확인 절차에도 참여하지 않았다.

초·중등교육법 제21조의 5에 따르면 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 자격증을 받은 경우’ 해당 자격증은 취소 대상이 된다.

이에 따라 서울시교육청은 이날 자격증 취소 처분을 확정하고 교육행정정보시스템(NEIS)에 취소 사실을 등록했다.

서울시교육청 관계자는 “교원 자격의 적법성과 공정성 확보는 교육행정의 기본 원칙”이라며 “앞으로도 관련 법령에 따라 엄정하게 행정을 추진하겠다”고 말했다.