10일부터 19일까지 선착순 접수… 27일 용마산 유아숲체험원에서 개최 가족 숲놀이·정원체험 등 450여 명 대상 다채로운 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 오는 9월 27일 오전 10시부터 오후 1시까지 용마산 유아숲체험원에서 ‘제12회 유아숲 가족축제’를 개최한다.

‘몸도 마음도 건강하게 숲 정원에서 놀자’를 주제로 열리는 이번 행사는 유아숲체험원 정기 이용기관 가족과 일반 유아 동반 가족 등 총 450명이 함께할 예정이다.

축제 참여는 정기 이용 기관의 경우 신청서를 제출하는 방식으로, 일반 가족은 9월 10일부터 19일까지 서울시공공서비스예약 시스템을 통해 선착순으로 신청하면 된다.

축제 현장에서는 ‘매직버블쇼’를 비롯해 포토존, 숲속 동화마을, 나무 놀이터, 숲체험놀이터 등 자연 속에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 운영된다.

또 오감 체험활동을 비롯하여 기후변화 대응 체험, 곤충·씨앗·자연물 전시, 가족 친화 놀이존(거미줄 통과하기, 열매 옮기기 등)도 운영돼 아이들의 창의성을 자극, 가족 간 협동심과 자연에 대한 감수성을 키우는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

행사 전후로는 사전 안전 점검과 현장 안전관리 인력 배치를 통해 참가자 안전에도 만전을 기할 계획이다.

아울러 행사 운영 전반에 친환경 요소도 더했다. 현장에는 주차 공간이 마련되어 있지 않아 대중교통 이용이 권장되며, 환경 보호를 위해 다회용기 사용도 독려할 방침이다.

접수 방법 등 축제에 관한 자세한 사항은 중랑구 공원녹지과로 문의하면 된다.

류경기 중랑구청장은 “아이들이 자연 속에서 가족과 함께 건강하게 뛰어놀고, 숲을 통해 행복한 추억을 쌓을 수 있도록 앞으로도 유아숲체험 프로그램을 적극 확대해 나가겠다”고 말했다.

구는 현재 용마산, 봉화산, 사가정공원, 구릉산 등 총 4곳에서 유아숲체험원을 운영하고 있으며, 지역 내 64개 어린이집과 유치원이 정기적으로 참여 중이며 유아숲 정기 이용 신청은 매년 2월, 공개모집을 통해 이루어진다.

특히 2022년부터 3년 연속 서울시 주관 유아숲 가족축제 운영 평가에서 우수 및 최우수 기관으로 선정되며 숲 교육 분야의 선도적 역할을 해오고 있다.