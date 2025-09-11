세계 건강기능식품 시장이 전례 없는 속도로 성장하고 있다. 시장조사기관 Nutrition Business Journal(NBJ)에 따르면 2024년 시장 규모는 전년 대비 5.5% 성장한 1947억7000만 달러로 집계됐다. 고령화와 웰니스 트렌드의 확산이 산업의 성장 잠재력을 키우고 있다. K-푸드가 세계인의 식탁을 사로잡았다면, 이제 ‘K-건기식’이 새로운 주역으로 떠오를 차례다.

한국 건강기능식품 산업이 흐름을 선도하기 위해서는 명확한 글로벌 진출 전략과 실행력이 필수다. 식품의약품안전처에 따르면 2024년 우리나라 건강기능식품 수출액은 전년 대비 17.3% 증가한 3802억 원을 기록했다. 한국건강기능식품협회는 2035년까지 수출 규모가 5조원에 이를 것으로 전망한다. 이는 국내 제조·연구 인프라의 확충은 물론, 관련 산업 전반의 성장을 견인하는 촉매제가 될 수 있다.

최근 서울에서 열린 ‘K-Health Conference 2025’는 기능성 원료 개발, 수출 확대, 유통 혁신, 글로벌 트렌드 등 건강기능식품 산업의 핵심 이슈를 폭넓게 다룬 자리였다. 협회는 산업 전략 K-Health W.A.V.E를 추진하며, 건강기능식품이 국민 건강 증진을 넘어 글로벌 헬스케어 산업의 중심으로 도약하기 위한 로드맵을 마련하고 있다.

현실적으로 지금 업계가 당면한 과제는 ‘글로벌 시장으로의 도약’이다. 국내 소비자에게 확보한 신뢰는 해외 시장 확대의 핵심 자산이다. 고품질 원료 발굴, 자동화·스마트 제조 기술을 지속적으로 추진해 ‘메이드 인 코리아’의 브랜드 가치를 세계로 확장해야 한다.

정부 주도의 종합 지원 체계도 절실하다. 건강기능식품은 국민 보건과 웰니스 산업에 직접 기여하는 미래전략산업이다. 원료 개발부터 수출 지원, 해외 인증, 시장 개척까지 전 주기를 포괄하는 정책 지원이 뒷받침되어야 안정적인 성장이 가능하다. 이는 단순한 산업 육성을 넘어 국가 경쟁력 강화의 핵심 과제다. 정부의 전략적 개입과 민관 협력이 절실한 시점이다.

K-건기식의 글로벌 확장은 국내 일자리 창출, 생산 인프라 확충, 연구개발 투자 확대 등 경제 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 수 있다. 특히 고령화 대응 제품, 맞춤형 건강 솔루션, 지속가능 원료 등 차세대 수요가 커지는 시점에서 한국은 기술력과 품질 경쟁력을 기반으로 주도권 확보에 나서야 한다.

K-팝이나 K-뷰티가 문화적 즐거움과 아름다움을 전했다면, K-건기식은 인류의 건강과 직결된 가치를 제공한다. 이는 세계인의 삶의 질을 향상시키는 사명과 맞닿아 있다.

물론 넘어야 할 산도 많다. 각국의 까다로운 규제, 치열한 글로벌 경쟁, 소비자 신뢰 확보 등은 가볍지 않은 과제다. 그러나 우리는 이미 검증된 품질, 세계적 제조 역량, 그리고 K-브랜드라는 강력한 자산을 보유하고 있다.

‘K-Health W.A.V.E 전략’은 단순한 구호가 아니라 실행 가능한 로드맵이다. 산업계와 정부, 학계가 한마음으로 이 전략을 실현한다면, 머지않아 세계인들이 한국산 건강기능식품을 찾는 날이 올 것이다. 지금이 바로 K-건기식이 세계로 향하는 성장 엔진에 시동을 걸어야 할 때다.

정명수 한국건강기능식품협회장