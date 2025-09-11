하반기 중 2곳 모두 분양 예정

[헤럴드경제=신혜원 기자] 광명뉴타운 최대어로 꼽히는 11R구역과 12R구역이 하반기 분양 예정이다.

11일 분양업계에 따르면 1군 브랜드 대단지 아파트로 조성되는 광명12R구역과 11R구역이 각각 9월, 10월 공급될 전망이다.

지리적으로 딱 붙어 있는 두 곳은 각각 지하철 7호선 철산역과 광명사거리역을 낀 초역세권 단지라는 공통점을 가진다. 또한 주택형과 분양 가구수 등도 엇비슷해 ‘빅 매치’를 예고하고 있다.

특히 두 역세권 모두 뛰어난 입지를 자랑하지만 광명사거리역이 교통과 전통 시장을 중심으로 한 생활 중심지라면, 철산역 일대는 행정, 교육, 상업 시설이 결집된 광명의 행정·교육의 중심으로 통한다.

광명12R구역은 GS건설이 지하 7층~지상 최고 29층 19개 동 총 2045가구 가운데 조합원 물량을 제외한 39~84㎡(이하 전용면적) 650가구를 9월 일반분양할 예정이다. 브랜드명 ‘철산역자이’에서 알 수 있듯이 광명뉴타운 중 유일한 철산동에 속한 아파트로 지하철 철산역이 도보 약 5분 거리이며 철산역을 중심으로 밀집된 시청, 법원, 세무서 등의 관공서와 철산로데오거리, 학원가, 병의원, 금융시설 등 밀집된 모든 생활인프라 이용이 가장 편리하다.

광명11R구역은 현대건설이 ‘힐스테이트 광명(가칭)’ 아파트 지하 5층 지상 최고 42층 25개 동 총 4291가구 중 39~84㎡ 652가구를 이르면 10월 분양할 예정이다. 광명뉴타운 중 가장 큰 매머드 급 대단지로 지하철 7호선 광명사거리역을 걸어서 이용할 수 있는 장점이 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 경기 광명시의 올해 상반기(1월~6월) 아파트 매매 거래량은 1966건으로, 전년도 같은 기간(1334건) 대비 약 47.4% 증가했다. 광명 아파트값은 한국부동산원 통계상 지난 7월 0.89% 올랐다. 수도권 평균 0.43%보다 두 배 높다. 광명시는 앞서 지난 6월에도 0.11% 올랐고, 8월 들어서도 넷째 주 현재 0.46% 상승했다.

신고가 거래도 지속적으로 이뤄지고 있다. 2027년 10월 입주예정인 광명동 ‘광명 롯데캐슬 시그니처(1509가구)’ 59㎡는 지난 8월 최고가인 10억800만원으로 거래됐다. 또 지난 5월부터 입주를 시작한 철산동 ‘철산자이 더 헤리티지(3804가구)’ 59㎡는 지난 6월 12억5700만원으로 거래돼 올 초 10억 초반대에 거래된 것과 비교하면 2억원 이상 올랐다.

업계 관계자는 “광명시는 입주물량의 부담으로 가격 조정이 일부 있었지만 서울 등에서 이탈한 수요를 광명시가 흡수하면서 6월 말 이후 상승세로 반전됐다”고 말했다.

한편 광명뉴타운 개발이 시작된 건 2009년 말 광명지구 재정비촉진계획이 결정, 고시되면서부터다. 이후 11개 구역(해제구역 제외)이 함께 개발이 시작됐고, 현재는 광명2구역(트리우스 광명 3344가구), 광명14구역(광명 푸르지오 포레나 1187가구) 등 5개 구역이 입주완료, 광명4구역(광명 센트럴 아이파크 1957가구), 광명5구역(광명 자이 힐스테이트 SKVIEW 2878가구) 4개 구역이 분양을 마치고 공사가 한창이다.