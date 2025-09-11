행복청, 여덟번째 금강 횡단 교량 건설계획 발표

[헤럴드경제=서정은 기자] 국회 세종의사당 예정지와 금강 남측 생활권을 잇는 새로운 교량이 생긴다.

행정중심복합도시건설청(행복청)은 11일 이같은 내용을 담은 여덟번째 금강 횡단 교량 건설계획을 발표했다.

현재 국회세종의사당 예정부지와 금강 남측은 왕복 4차로 ‘햇무리교’가 잇고 있는데, 출퇴근 시간대 정체가 극심했다. 향후 국회세종의사당 개원 이후에는 교통량이 더 늘 예상돼 추가 교량 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 행복청은 지난해 실시한 ‘금강횡단교량 추가설치 사전 타당성 조사’를 통해 새로운 교량의 필요성을 확인했다.

신설 교량은 금강 북측 수목원로와 남측 국책연구원2로를 잇는 총연장 713미터(m), 왕복 4차로로 건설된다. 신설 교량과 이어지는 국책연구원2로는 2차로에서 4차로로 확장하고, 인근 교차로도 정비한다.

행복청은 도시 경관을 고려해 신설 교량을 행정수도 세종의 위상을 상징하도록 조성할 방침이다. 올해 주민설명회와 환경영향평가, 교통영향평가를 완료하고 내년 상반기 건설계획에 반영해 2032년까지 건설을 마무리할 계획이다.

강주엽 행복청장은 “행정수도 세종 완성을 뒷받침하기 위해 교통 인프라 확충이 필수적”이라며 “미래 행정수도의 위상에 걸맞는 품격 있는 랜드마크 교량으로 완성하겠다”고 말했다.