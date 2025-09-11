“외교 정상화 만족 않고 국격·위상 높일 것” “혁신경제 추진해 성장 결실 모두가 나눠” “‘모두의 대통령’으로 통합의 정치·행정”

[헤럴드경제=문혜현·김해솔 기자] 이재명 대통령은 11일 “지난 100일을 짧게 규정하자면 ‘회복과 정상화를 위한 시간’”이라며 “앞으로 남은 4년 9개월은 ‘도약과 성장의 시간’”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 서울 종로구 청와대 영빈관에서 개최된 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’ 취임 100일 기자회견 모두발언에서 “민주공화국 대한민국의 대통령으로 취임하고, 무너진 나라를 기초부터 다시 닦아 세운다는 마음으로 취임해서 국정에 임한 지 이제 100일이 됐다”면서 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 “대통령의 1시간은 5200만 국민의 5200만 시간의 가치가 있다는 생각으로, 분초를 아껴가며 매진했던 날들이 마치 영화 장면처럼 스쳐 지나간다”면서 “민주주의, 외교안보, 민생경제를 비롯해 망가진 것들을 바로 잡기 위해 분투하느라 몸은 힘들었지만, 하루하루 고통을 겪고 계실 우리 국민 여러분을 생각하면서 힘을 냈다”고 회상했다.

이 대통령은 이날 지난 100일 최우선 과제였던 민생 경제 상황을 언급했다. 이 대통령은 “무엇보다 민생경제 회복이 시급했다. 장기간 이어진 내수 침체 때문에 허약해질 대로 허약해진 우리 경제에 긴급하게 심폐소생술을 시행해야 했다”면서 “다행히 신속한 추경, 민생회복 소비쿠폰 지급에 힘입어 소비심리가 7년 7개월 만에 최고 수준으로 회복되고, 각종 경기지표도 상승으로 반전되고 있다”고 설명했다.

대선 공약이었던 주가지수 상승과 관련해선 “코스피 지수가 3300선을 넘어서서 사상 최고치를 기록하고 있었다”며 “주식시장을 포함한 자본주의의 핵심, 심장이라고 할 수 있는 금융시장도 빠른 회복세를 보이고 있다”고 했다.

정상외교 회복 성과도 소개했다. 이 대통령은 “외교를 정상화하고, 전 세계에 대한민국의 복귀를 알렸다”면서 “G7 정상회의를 시작으로 한일 정상회담과 한미 정상회담까지 숨 가쁜 날들이었다. 외교 정상화에 만족하지 않고, 대한민국의 국격과 위상을 더욱 더 높일 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다”고 했다.

남북관계를 두고선 이 대통령은 “남북관계 개선과 한반도 평화를 위한 노력도 지속해 나가겠다”고 짧게 언급했다.

이 대통령은 계속해서 “지난 100일은 어려움도 많았지만, 하나 된 국민과 함께라면 어떤 난제들도 뚫고 나갈 수 있다는 사실을 거듭 확인하는 값진 시간기도 했다”며 “대한민국의 민주주의 회복력에 감탄하는 외국 정상들을 보며 대한민국의 대통령이라는 사실이 더욱 뿌듯하고 자랑스러웠다”고 국민에 감사를 전했다.

이 대통령은 또한 “앞으로 남은 4년 9개월은 ‘도약과 성장의 시간’”이라며 향후 임기 과제를 소개하기도 했다. 이 대통령은 “오늘부터 임기 마지막 날까지 ‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’을 만드는 길에 매진하겠다”면서 “우리 경제가 다시 성장하고, 대한민국이 힘차게 도약할 수 있도록 총력을 기울이겠다. 세계를 이끄는 혁신경제로 ‘진짜 성장’을 추진하고, 성장의 결실을 국민 모두가 함께 나누는 ‘모두의 성장’을 이뤄내겠다”고 말했다.

이 대통령은 이어 “기본이 튼튼한 사회를 구축해 국민의 삶도 빈틈없이 지켜내겠다. 당당한 실용외를 통해 세계 속에서 우뚝 서고 국민의 평화로운 일상을 굳건하게 지켜내겠다”며 “모든 국민을 아우르고 섬기는 ‘모두의 대통령’이 되겠다는 약속에 따라 통합의 정치, 통합의 국정을 이어 나가겠다”며 협치 의지를 보이기도 했다.

그러면서 이 대통령은 “지난 100일 동안 성원해 주신 것처럼, 앞으로도 국민 여러분께서 힘을 모아 주시길 부탁드린다”며 “대한민국호의 선장으로서, 우리 대한국민의 굳건한 저력을 믿고, ‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’을 향해 담대하게 나아가겠다. 고맙다”고 했다.