일본정부관광국과 항공권 프로모션 진행 편도·왕복 모두 15% 할인 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 11일 오전 10시부터 오는 24일까지 일본정부관광국(JNTO)과 함께 일본 소도시 항공권 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 티웨이항공이 운항하는 일본 소도시 구마모토, 사가, 오키나와 노선을 대상으로 진행된다. 탑승 기간은 2026년 3월 28일까지다.

구마모토, 사가, 오키나와 여행을 계획하고 있는 고객이라면 항공권 예매 시 할인 코드 ‘소도시’를 입력하면 편도, 왕복 모두 최대 15% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

할인 코드가 적용된 최저 운임은 유류할증료와 공항세를 포함한 1인 편도 총액 ▷인천-구마모토 7만1950원~ ▷인천-사가 5만4950원~ ▷인천-오키나와 10만2200원부터다. 여기에 20만원 이상 결제 시 함께 사용할 수 있는 1만5000원 중복 할인 쿠폰도 이벤트 페이지에서 다운 받을 수 있다.

티웨이항공은 이벤트 페이지를 통해 프로모션 내용은 물론 각 일본 도시의 관광지를 함께 소개하고 있다. 먼저 압도적인 자연경관과 드넓은 대초원이 있는 구마모토는 아소 나카다케 화구, 구로카와 온전, 구마모토성, 구사센리가하마 등의 명소가 있다.

티웨이항공이 단독 운항하는 사가는 자연과 전통이 살아있는 고즈넉한 도시로 조용한 가을 산책을 즐기기에 제격이다. 이곳에는 요부코 아침 시장, 우레시노 온천, 오우오신사의 해중 도리이, 환경예술의 숲이 유명하다.

마지막 오키나와는 에메랄드빛 바다가 장관인 섬 휴양지로 일본 최남단에 위치해 있어 ‘동양의 하와이’라고도 불린다. 오키나와는 나하 국제 거리부터 미야코 섬, 슈리성, 츄라우미 수족관 등의 관광지를 즐길 수 있다.

티웨이항공 관계자는 “최근 가깝고 고즈넉한 일본 소도시 여행을 즐기는 분들이 늘어남에 따라 프로모션을 준비하게 됐다”며 “가을빛으로 물든 일본의 관광지를 합리적인 가격에 누려보셨으면 한다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 홈페이지 신규 가입 시 ▷10만원 웰컴 쿠폰팩 ▷발권 수수료 무료 ▷항공권 특가 프로모션 알림 ▷회원 한정 추가 할인 코드 등 풍성한 혜택을 추가로 받을 수 있다.