꼬치·튀김·하이볼 등 간편 메뉴…QR 주문·배달도

[헤럴드경제=강승연 기자] 제너시스BBQ 그룹이 전개하는 일본 이자카야 브랜드 ‘토리메로(사진)’가 경기도 수원에 있는 KT위즈파크에 매장을 열었다고 11일 밝혔다. 야구장에 입점한 최초의 이자카야 브랜드다.

매장은 야구장 특성에 맞게 테이크아웃 전용으로 운영한다. 야키토리 꼬치 3종, 꽈리고추 튀김과 곁들여 먹는 이카게소(오징어 튀김), 고로케 소시지 등 간편 메뉴를 판매한다.

좌석에 부착된 QR(Quick Response)코드로 온라인 주문도 할 수 있다. 좌석 배달과 직접 테이크아웃 중 원하는 방식을 선택하면 된다.

이번 출점은 프로야구 흥행 열기를 반영한 것이다. 프로야구는 올해 처음으로 1100만 관중 달성을 눈앞에 두고 있다.

BBQ 관계자는 “프로야구 경기의 현장에서 일본 정통 이자카야의 맛과 즐거움을 느낄 수 있다는 점이 차별화 포인트”라며 “QR 주문과 자리 배달 등 편리한 서비스를 만날 수 있을 것”이라고 말했다.