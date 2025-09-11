리본카, 추석 연휴 소비자 차량 이용 실태 조사 응답자 58.6% “연휴 기간 이동 계획 있어” 귀성길 가장 타고 싶은 차종 1위 세단, 2위 SUV

[헤럴드경제=서재근 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 ‘추석 연휴 차량 이용 트렌드 설문조사’를 실시한 결과, 응답자의 과반이 이동 계획이 있다고 밝혔으며, 응답자의 79.8%가 장거리 이동 시 교통수단으로 ‘자가용(개인 또는 가족 소유 차량)’을 가장 먼저 고려한다고 답한 것으로 나타났다.

리본카는 추석 황금연휴를 맞아 소비자들의 차량 이용 실태를 파악하고자 성인남녀 515명을 대상으로 온라인 설문을 진행했다고 11일 밝혔다. 응답자 중 58.6%인 302명이 귀성 또는 장거리 이동 계획이 있다고 답했으며, 이들을 대상으로 추가 설문을 진행했다. 이번 조사는 장거리 이동 시 소비자의 니즈와 고려 요소를 파악해 서비스 개선에 반영하기 위해 기획됐다.

아울러 이동 수단으로 자가용을 선택한 이유로는 ‘개인의 공간이 보장되는 이동수단’이라는 점이 50.7%로 가장 많이 꼽혔고, ‘명절 선물이나 음식을 싣기 좋다’는 점이 24.8%로 뒤를 이었다. 추석 연휴 특성상 장거리 이동과 교통 체증이 불가피한 만큼, 개인 공간 확보에 유리하고 짐을 싣기 편하다는 자가용의 장점이 소비자 선택에 반영된 것으로 풀이된다.

귀성길 차량 선택 시 가장 중요하게 꼽힌 요소(복수 응답)는 ‘편안한 승차감(69.2%)’이었다. 다음으로 여유로운 실내 및 수납공간(49.0%), 연비 효율성(44.4%)이 뒤를 이었다.

차종 선호도에서도 같은 경향이 드러났다. 응답자의 35.8%는 승차감이 좋은 세단을, 35.4%는 공간 활용도가 높은 SUV(스포츠유틸리티차량)를 선택해 두 차종이 비슷한 수준의 선호도를 보였다. 또한 대형 RV(레저용 차량)가 19.9%의 응답을 얻어 가족 단위 이동 수요가 반영된 것으로 풀이된다.

구체적으로 ‘황금연휴에 가장 타고 싶은 차량 모델’을 묻는 질문(복수 응답)에는 프리미엄 SUV인 제네시스 GV80(26.2%)이 1위를 차지했다. GV80은 고급스러운 승차감과 SUV 특유의 넉넉한 공간을 두루 갖춰 소비자들로부터 높은 호응을 얻은 것으로 평가된다.

이어 가족 단위 이동에 적합한 기아 카니발(22.2%)과 주행 안정성과 공간성을 갖춘 현대 팰리세이드(21.2%)가 순위에 올랐다. 리본카는 GV80, 카니발, 팰리세이드 등 소비자 선호도가 높은 인기 모델을 다수 확보해 연휴 기간 늘어나는 차량 수요에 대응하고 있다.

한편, 장거리 귀성길 운전을 앞두고 차량 점검 계획이 있다고 답한 응답자는 49.7%로 나타났다.

장거리 운행 전 차량 점검 시 가장 중요하게 생각하는 항목(복수 응답)으로는 타이어(73.2%), 엔진오일(63.9%), 브레이크 패드(41.1%)가 상위권을 차지했다.

리본카는 자사 리컨디셔닝센터에서 특허받은 정밀 점검과 전문 인력의 검증을 거친 직영인증중고차만을 제공하며, 점검 결과를 온라인 차량 상세 페이지에 투명하게 공개한다. 소비자는 이를 통해 차량 상태를 객관적인 데이터로 확인하고 보다 합리적으로 구매를 결정할 수 있다.

이번 조사는 온라인 설문조사 기관 두잇서베이와 함께 지난 8월 25일 진행됐으며, 신뢰수준 95%에 표본오차는 ±5.64%p다.

리본카 관계자는 “열흘간 이어지는 황금연휴 동안 소비자들의 차량 이용 실태를 파악하고자 이번 설문을 기획했다”며 “리본카는 앞으로도 소비자들의 수요에 적극 대응하고 특허받은 정밀 점검 시스템, 8일 안심 환불제 등 리본카만의 차별화된 서비스를 통해 고객 만족도를 최우선으로 하는 중고차 거래 환경을 만들어가겠다”고 말했다.