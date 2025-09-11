서울 내 가로주택정비사업 185개소 분석 용적률 말고도 금리 등 비용 영향 미쳐

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울시가 소규모 건축물에 대한 용적률을 300%까지 한시적 완화한 가운데 정비사업은 사실상 금리 등과 연관된 비용이 관건이라는 분석이 나왔다.

11일 서울시에 따르면 시는 전일 10일 소규모 건축물 용적률 완화를 통해 2028년 5월까지 8000가구의 주택을 공급하겠다고 밝혔다. 소규모재건축이 포함된 소규모주택정비사업은 속도 면에서 대규모 재개발·재건축 대비 단기간에 주택을 공급할 수 있다고 알려져 있다. 다만 사업성이 높아질수록 소요기간이 길어질 수 있어 사업비 부담 완화와 이해관계자의 의사결정 난이도를 낮추기 위한 지원의 필요성이 제기된다.

서울시 가로주택정비사업지 185개소 대상 분석

지난달 주택연구 제33권 3호에 게재된 ‘소규모주택정비사업 추진기간에 영향을 미치는 요인에 관한 연구’에서 임혜연 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “필지 수가 많고 대지지분이 크며 공동시행자가 있는 대상지가 있는 곳의 사업추진기간(조합설립일~사업시행인가일까지)이 지연되는 경향을 보였다”고 밝혔다. 지하철역까지의 거리, 입지적 특성 등도 사업추진기간에 영향을 주는 것으로 나타났다.

해당 연구는 가로주택정비사업 조합이 처음 설립된 2014년 10월부터 2022년 12월 말까지 서울시에서 추진 중이거나 완료된 사업지 185개소를 대상으로 구역, 입지, 경제 특성에 따른 영향을 분석한 것이다.

소규모주택정비사업 노후·불량건축물 밀집 지역에서 기존 공간을 유지하기 위해 대규모 정비사업의 대안으로 도입된 제도다. 가로주택정비사업, 자율주택정비사업, 소규모재개발사업, 소규모재건축사업 등 4가지 유형이 있다. 서울시는 211개소에서 가로주택정비사업을 현재 추진 중이다.

경제적 특성으로는 금리가 1% 상승할 경우 사업추진기간이 약317일 길어졌다며 금융비용 및 기회비용 증가로 따른 부정적 영향을 미친다고 풀이됐다. 해당 연구는 금리의 상승은 정비사업의 금융비용과 기회비용을 증가시켜 사업 추진에 부정적인 영향을 미친다고 해석했다.

구역 특성에서는 대지의 규모보다 필지 수가 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 해당 연구는 “대상지 내 필지 수가 한 필지 증가하면 토지소유자 등 의사결정권자가 늘어나 사업추진기간이 약12일 길어졌다”며 “큰 대지지분으로 발생한 높은 사업성이 사업을 지연시키는 요소로 작용할 수 있다”고 짚었다.

평균 대지 지분이 클 경우 일반분양분을 높이면서 조합원 분담금을 낮추는 시도를 하게 되는데 이를 협의하는 과정에서 시간이 소요될 수 있기 때문이다.

임 교수는 “가로주택정비사업은 수익성 극대화와 대량의 주택 공급 수단은 아니다”면서 “투자 수단이 아니라 기존 주택규모를 벗어나지 않은 범위 내에서 주거환경 개선이 목적일 때 원활하게 작동될 수 있다”고 했다. 이는 높은 사업성이 사업의 동력으로 작용하는 재개발·재건축 사업의 특성과는 다르게 나타난 특징이라고 지적했다.

입지적 특성에서는 지하철 역간의 거리는 짧을수록 사업추진기간이 단축되는 것으로 나타났다. 연구에 따르면 대상지로부터 지하철역까지의 거리가 100m 길어지면 사업추진기간이 약69일 늘어나는 것으로 분석됐다.

임 교수는 “재개발사업은 추진기간에 지하철역까지의 거리 변수가 유효하지 않았던 선행연구와 차이가 있는 지점으로 소규모주택정비사업은 대중교통 접근성이 사업추진기간에 미치는 영향력이 크다”고도 분석했다. 또 참조집단인 서남권(강서구, 양천구, 구로구 등) 소재 사업지에 비해 동남권(강남3구 및 강동구) 소재 가로주택정비사업의 사업추진기간이 길어 권역에 따른 차이가 포착됐다고 덧붙였다.

사업성, 필지 수 등 사업추진기간 영향 끼쳐

임 교수는 해당 연구에서 “소규모주택정비사업은 재개발·재건축사업과 달리 인허가 기관이 사업 관련 정보 공개 의무가 없어 세부 현황 파악이 쉽지 않다”면서 “개별 대상지 규모는 작지만 동시다발적 추진이 가능한 이 사업의 메커니즘을 파악하는 것은 주택공급 방안 다각화를 위한 주요한 단서가 될 수 있다”고 의미를 부여했다.

또 “가로주택정비사업은 커뮤니티를 해체하지 않고 노후주택을 적시에 개선할 수 있는 정비 수단”으로서 “사업성, 주택 공급량 같은 양적 지표보다는 원주민 재정착 만족도, 주택공급의 적시성 같은 정성 지표가 보완돼야 한다”고 개선점을 제시했다.