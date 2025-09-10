[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시가 중대재해 예방과 안전한 건설 현장 조성을 위해 관내 민간 건축물 공사 현장에 대한 안전점검에 나섰다.

시는 10일 오전 10시 20분 동안구 호계동 533-3번지 범내지구 주택건설사업 현장을 방문해 안전 점검을 실시했다. 이번 점검에는 최대호 안양시장을 비롯해 안전정책과 및 관련 부서 공무원, 민간안전자문위원, 시공사 관계자 등이 함께 참여했다.

범내지구 주택건설사업은 지하 3층에서 지상 20층, 연면적 7만8191㎡ 규모로 건립 중이며, 공정률은 약 55% 수준이다.

이어 시는 비산동 354-10번지 뉴타운 삼호아파트 재건축 현장을 방문해 공사 현장 내 위험요소와 안전 수칙 준수 여부 등을 점검했다.

해당 사업은 지하 3층~지상 33층, 연면적 29만2,893㎡ 규모로 추진 중이며, 공정률은 약 10%로 지하층 공사가 진행되고 있다.

최 시장은 현장에서 ▷근로자 추락 및 낙하물 방지 위한 안전 시설물 설치 상태 ▷비계・거푸집 등 가시설물의 견고한 설치 여부 ▷근로자 안전보건교육 실시 현황 ▷보호구 착용 실태 등을 직접 확인하고, 현장 관계자들에게 “안전관리는 선택이 아닌 필수”라며 철저한 안전관리 이행을 강력히 주문했다.

시는 이번 점검을 계기로 민간 건축 현장의 안전관리 수준을 한층 강화하고, 중대재해 발생 가능성을 ‘제로화’ 하여 근로자와 시민 모두가 안심할 수 있는 안전한 도시 환경을 조성한다는 방침이다.

최대호 안양시장은 “안전사고 없는 건설현장을 만들기 위해서는 현장의 세심한 점검과 근로자들의 안전 의식 강화가 필수적”이라며 “앞으로도 현장 중심의 안전관리와 점검을 강화해 시민들이 안심할 수 있는 도시를 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.