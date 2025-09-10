[헤럴드경제=장연주 기자] 금값이 사상 최고치를 경신하며 랠리를 이어가고 있다. 금값이 또 다시 사상 최고치를 경신하면서 순금 한돈(3.75g) 기준 100만원 시대가 머지 않았다는 분석이 나오고 있다.

10일 금융업계에 따르면, 8일(현지시간) 런던금시장협회(LBMA)에서 금 현물 가격은 장중 한때 온스당 3646.29달러에 거래되며 사상 최고가를 기록했다. 시카고상품거래소(CME)에서 거래된 금 선물 12월물도 전날보다 0.7% 오른 3677.40달러에 마감됐다.

국내에서도 금값은 빠르게 오르고 있다. KRX금시장에서 는 전날 오후 2시48분 기준 금 1kg 현물 가격이 전일 대비 2.71% 오른 165만 9100원을 기록했다. 지난달 말 152만 8600원에서 불과 열흘 만에 약 10% 가까이 상승했다.

한국금거래소 기준 9일 순금 한 돈 살 때 가격은 70만7000원으로 역대 최고치를 경신했다. 2024년 9월 11일 순금 한 돈을 살 때 가격은 46만3000원이었다. 1년 새 상승폭은 무려 53%에 달한다.

미국의 금리 인하 기대에 따른 달러 약세, 글로벌 중앙은행들의 금 보유 확대 등 요인이 맞물리며 내년 상반기에는 금 현물 가격이 온스당 5000달러를 돌파할 가능성이 제기되고 있다.

이럴 경우, 순금 한돈(3.75g) 기준으로 100만원 시대가 도래할 수 있다는 분석이 나온다.

더욱이 금값 상승세는 당분간 이어질 것이라는 전망이 지배적이다.

골드만삭스는 최근 보고서를 통해 내년 상반기 중 금 가격이 온스당 4000달러에 도달할 가능성이 높고, 경우에 따라서는 5000달러도 가능하다고 봤다. 이는 한돈 기준으로 환산하면 100만원에 육박하는 수준이다.

국내 증권가에서도 비슷한 전망이 내놓고 있다.

태윤선 KB증권 연구원은 “금리 인하와 달러 약세가 동시에 이어질 가능성이 높아 금값은 당분간 우상향 흐름을 지속할 것”이라며 “연말까지 온스당 3700달러를 유지하고, 내년에는 4000달러 진입이 가능할 것”이라고 분석했다.