환경부·한국환경산업기술원, 11일 지정서 수여식·간담회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부와 한국환경산업기술원은 11일 오후 서울 강서구 코트야드 메리어트 서울 보타닉파크에서 ‘2025년 우수환경산업체 지정서 수여식 및 간담회’를 개최한다고 밝혔다.

올해 우수환경산업체로 지정된 기업은 총 9개사로 ▷그린로드 ▷그린텍아이엔씨 ▷세라컴 ▷대양이엔아이 ▷엔알텍 ▷플라즈마텍 ▷에코앤드림 ▷덕산실업 ▷성일하이메탈이다.

이 가운데 그린텍아이엔씨, 세라컴, 플라즈마텍, 에코앤드림, 덕산실업 등 5개 기업은 올해 재지정됐다.

우수환경산업체 지정제도는 2012년 시작해 유망 환경기업의 세계 시장 진출을 촉진하고 국내 환경산업의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

지정 기업에는 해외 환경박람회 홍보관 운영, 특허전략 지원사업(IP-R&D), 다국어 안내서(디렉토리북) 제작, 해외 발주처 및 구매자 연결을 통한 판로개척 등 해외시장 진출 지원이 제공된다.

이와 함께 환경기술개발사업 및 환경정책자금 지원, 창업·벤처 녹색융합산업단지(클러스터) 입주, 해외진출 지원사업 신청 시 가점 부여 등 다양한 혜택도 주어진다.

수여식 후에는 기업 대표와 환경부 담당자들이 직접 소통하는 간담회를 통해 산업 현장의 의견을 청취할 예정이다.

서영태 환경부 녹색전환정책관은 “우수환경산업체는 우리나라 환경산업의 미래를 이끌 핵심 주체”라며 “특히 기업들의 탈탄소 전환과 세계 시장의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 지원을 강화하겠다”고 말했다.