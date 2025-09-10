KT SAT와 제휴…대규모 농업 모니터링체계 구축

대동(대표 김준식·원유현)이 KT와 위성 기반 정밀농업 기술을 개발한다. 위성데이터를 정밀농업에 접목해 생산성과 효율성을 높일 것으로 기대된다.

10일 대동에 따르면, KT 위성통신서비스 자회사 KT SAT(대표 서영수)과 이런 내용의 전략적 업무협약을 했다.

양사는 이에 따라 위성 기반 정밀농업 솔루션의 공동 개발 및 실증에 나서기로 했다. 또 국내외 시장을 겨냥해 사업화 및 마케팅에도 협력하게 된다. 대동은 토양·생육 분석, 시비 처방맵 산출, 관제플랫폼 등 솔루션 개발을 총괄하고, 이를 농업현장에 적용·실증하는 역할을 맡는다. KT SAT은 위성영상을 제공하고, 데이터 분석을 위한 영상처리 기술을 지원할 예정이다.

이 사업은 위성의 광범위한 관측능력을 활용해 대규모 농업환경에 최적화된 모니터링체계를 구축하는 게 목표다. 이를 통해 작물 생육상태, 기후변화 등 시간에 따른 변화를 관측하게 된다. 지형 등 외부요인에도 영향을 덜 받는 안정적 데이터 수집이 가능할 것으로 기대된다.

대동은 이를 통해 정밀농업 기술 경쟁력을 한층 끌어올릴 수 있게 됐다. 위성영상은 넓은 농지와 험지 등 드론 운용이 제한되는 지역에서도 데이터 확보가 가능하다. 또 주기적 위성관측을 통해 계절변화나 작황의 미세한 변화도 추적할 수 있어 병해충 예측, 시비시점 결정 등 현장의 의사결정 정확도를 높일 수 있다. 정밀농업 분야 비용 절감효과도 장점이다.

위성 기반 정밀농업은 북미, 유럽, 호주 등에서 활발히 도입되고 있다. 농업기업과 위성통신 기업 간 협업도 증가 추세다. 미국에선 곡창지대를 대상으로 위성영상과 AI 분석을 결합한 수확량 예측시스템이 보편화됐다. 미 농무부(USDA)의 작물 대응전략 수립에도 활용된다.

권기재 대동 그룹경영실장(부사장)은 “정밀농업은 기후위기, 생산비 증가, 인력 부족 등 국내외 농업이 직면한 문제를 해결할 수 있는 미래농업의 핵심 기술”이라며 “고정밀 위성데이터를 정밀농업에 접목하고, AI와 데이터 기반의 의사결정 체계를 확립해 농업전환을 선도하겠다”고 했다.

서영수 KT SAT 대표는 “위성 영상 기반의 정밀농업 솔루션을 활용해 국가 농업발전에 기여하겠다”고 말했다.