롯데백화점 동탄점서 시승·전시 행사 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 오는 19일부터 28일까지 롯데백화점 동탄점에서 찾아가는 시승 및 전시 행사 ‘폴스타 온 투어’를 진행한다고 10일 밝혔다.

폴스타 온 투어는 100% 온라인 판매 중인 폴스타가 오프라인 고객 접점을 확대하기 위해 마련한 행사로, 고객의 일상 속에서 브랜드와 차량을 경험할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

이번 행사는 롯데백화점 동탄점 1층 미디어 스트리트에서 진행하며, 전기 퍼포먼스 SUV(스포츠유틸리티차량) 쿠페 폴스타 4 2대를 전시한다. 현장에서는 폴스타 4 롱레인지 싱글모터와 듀얼모터를 직접 시승해볼 수 있다.

시승 신청은 폴스타 공식 홈페이지를 통한 사전 예약과 현장 접수 모두 가능하며, 폴스타 스페셜리스트가 동승해 차량에 대한 상세한 설명과 구매 상담을 제공한다.

행사 기간 동안 방문하는 폴스타 오너를 위한 특별 이벤트는 물론, 상담과 시승을 연계한 이벤트도 진행할 계획이다. 아울러 차량 외장 컬러칩과 내장재를 직접 체험할 수 있는 NFC 컨피규레이터 체험 공간을 새롭게 마련, 보다 직관적으로 차량을 구매할 수 있는 경험이 가능하다. 현장에서 폴스타 4 계약해 출고하는 고객들에게는 롯데백화점 상품권도 제공할 계획이다.

한편, 폴스타 4는 ▷511㎞(싱글모터 기준)의 넉넉한 1회 충전 최대 주행 거리를 비롯해 ▷544마력 의 강력한 퍼포먼스(듀얼모터 기준) ▷2999㎜의 휠베이스를 바탕으로 한 넉넉한 탑승 공간, ▷통합형 티맵 인포테인먼트 시스템 ▷11개의 카메라와 1개의 레이더, 12개의 초음파 센서를 활용한 첨단 주행 보조 및 안전 시스템(ADAS) 등이 적용됐다. 판매 가격은 6690만원(VAT 포함, 보조금 미적용)부터다.