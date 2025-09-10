“네타냐후의 결정” 카타르 의식한 선긋기 트럼프, 카타르 총리 통화…재발방지 약속

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 이스라엘의 카타르 공습에 대해 사전에 미국에 알리지 않았다면서 불만을 표출했다.

백악관 풀 기자단에 따르면 트럼프 대통령은 이날 저녁 워싱턴DC 백악관 인근 식당에서 이스라엘이 공습을 사전에 통보했냐는 질문에 고개를 저으면서 “아니다”(No)라고 답했다. 그는 “난 전체적인 상황이 불만족스럽다. 좋은 상황이 아니다”라고 덧붙였다.

그는 공습 때문에 놀랐냐는 질문에 “난 그 무엇에도 절대 놀라지 않는다”면서 “난 내일(10일) 완전한 성명을 내겠지만 매우 기분이 나쁘다는 정도로 말하겠다”고 답했다.

앞서 로이터통신은 백악관 당국자를 인용해 이스라엘이 공격 계획을 미국에 사전 통지했다고 보도했는데 트럼프 대통령의 발언은 이와 배치된다.

트럼프 대통령은 이스라엘의 카타르 도하 공습과 관련해 우려를 표명하기도 했다. 트럼프 대통령은 9일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) ‘트루스소셜’에 “오늘 오전 트럼프 행정부는 이스라엘이 하마스를 공격하고 있다는 보고를 미군으로부터 받았다”며 “하마스는 불행히도 카타르 수도 도하의 한 구역에 있었다”고 밝혔다. 그는 “이번 공격은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 결정이지 나의 결정이 아니다”라며 선을 그었다. 이어 “평화를 위해 위험을 무릅쓰고 노력해온 주권국이자 미국의 긴밀한 동맹인 카타르 내부에 대한 일방적 폭격은 이스라엘이나 미국의 목표 달성에 도움이 되지 않는다”고 지적했다. 다만 트럼프 대통령은 “가자지구 주민들의 고통을 이용하는 하마스를 제거하는 일은 분명 가치 있는 목표”라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 보고를 받은 직후 스티브 위트코프 중동 특사에게 카타르에 임박한 공격 사실을 알리라고 지시했으나, “불행히도 공격을 막기에는 이미 늦었다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 “카타르는 미국의 굳건한 동맹이자 친구이며, 이번 공격이 이뤄진 장소에 대해 매우 불쾌하게 생각한다”며 “가자지구 인질 전원 석방과 유해 송환, 그리고 전쟁의 즉각적 종식을 원한다”고 밝혔다.

그는 공습 직후 네타냐후 총리와 통화했다고 전하며 “총리가 평화를 원한다고 말했다. 나는 이 불행한 사건이 오히려 평화를 위한 기회가 될 수 있다고 본다”고 말했다. 또 카타르 국왕과 총리와의 통화에서 “미국에 대한 카타르의 지지와 우정에 감사를 전했다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “카타르 영토에서 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 보장했다”며 마코 루비오 국무장관에게 카타르와 방위협력협정(DCA)을 마무리하라고 지시했다고 설명했다.

정목희 기자