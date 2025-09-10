9월 美 LA 등 서부지역 100여개 매장 판매 K-베이커리 제품 첫 입점…캐나다 진출 준비

삼립 치즈케익(사진)이 한국 베이커리 제품 최초로 미국 ‘코스트코’에 입점한다고 9일 밝혔다.

삼립 치즈케익은 9월 말부터 샌프란시스코·LA·샌디에이고 등 미국 서부 지역 코스트코 100여개 매장에서 판매된다. 일부 매장에서는 시식행사도 한다. 캐나다 대형 슈퍼마켓 체인 ‘프레쉬코(FreshCo)’ 입점도 준비 중이다.

제품은 크림치즈를 함유해 은은하고 섬세한 풍미가 특징이다. 서양의 굽는 방식과 동양의 찌는 방식을 접목해 쫀득한 식감을 구현했다. 오리지날·초코·바나나·딸기·모카· 고구마·멜론 6종이다.

제품은 현재 베트남, 중동을 포함한 15개 국가에 수출되고 있다. 2025년 상반기 기준 해외 매출은 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다. 베트남은 윈마트·써클케이 등 주요 유통 채널에서, 중동은 카르푸·루루 하이퍼마켓· 모노프리 등에서 판매 중이다.

삼립 관계자는 “약과, 호떡에 이어 치즈케익까지 K-디저트의 고유한 매력을 더 많은 국가에 알리고, 글로벌 시장에서 입지를 확대하겠다”고 말했다.

한편 삼립은 지난해 대표 K-디저트인 ‘약과’를 미국 코스트코 200여개 매장에 입점시켰다. 미국 내 아시안 마트인 ‘H 마트’과 ‘한남체인’을 넘어, 세계 최대 식품 박람회 ‘아누가’ 등 보폭을 넓히고 있다.

시장조사기관 글로벌 마켓 인사이트에 따르면 미국 베이커리 시장은 2024년 기준 약 457억달러 규모로 추산되며, 연 5% 이상 성장하고 있다. 2024년 한국 베이커리 제품(빵·과자·재료 포함) 수출액은 약 4억400만달러로 역대 최대치를 기록했다. 정석준 기자