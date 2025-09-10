11일 오후 8시 쿠팡플레이 앱 티켓 오픈

[헤럴드경제=손미정 기자] 내달 18일과 18일 양일 간 서울 상암문화광장에서 열리는 ‘MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이’가 MC 라인업이 10일 공개됐다.

이날 쿠팡플레이에 따르면 ‘MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이’의 진행자로 위너의 강승윤, 오마이걸 미미, NCT 정우, NCT 쟈니가 낙점됐다. 18일은 강승윤, 미미, 정우가, 19일은 강승윤, 미미, 쟈니가 함께 무대에 오른다.

현장 공연 관람 티켓은 오는 11일 오후 8시부터 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 단독 판매된다. 온라인 스트리밍 티켓 예매 일정은 추후 공개될 예정이다. 티켓을 구매해 사용한 모든 이용자에게는 ‘MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이’ 아티스트 포토카드가 증정된다.

이번 페스티벌에는 K-POP 아티스트와 버추얼 아이돌이 총출동한다. 첫 날에는 &TEAM, BRAZY, 아이리제(IRISÉ), 이세계아이돌(ISEGYE IDOL), izna, NEXZ, NMIXX, Plan.B, RIIZE, USPEER(유스피어), Virtual YB, Xdinary Heroes가 무대에 오른다.

이튿날에는 아홉(AHOF), 아뽀키, 존박, KiiiKiii, KISS OF LIFE, 코요태, LUVITA, nævis(나이비스), 오프이퀄스, PLAVE(플레이브), tripleS, YENA(최예나)의 출연이 예정돼 있다.

‘MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이’에 대한 자세한 공연 관련 정보는 쿠팡플레이 공식 홈페이지 및 앱을 통해 확인할 수 있다.