네이버클라우드, CXL·PIM 테스트 ‘토큰’ 사용량·비용 급증에 협업 결정 데이터센터 HW·SW 최적화가 경쟁력 안현 사장 “AI메모리 선도기업 공고히”

SK하이닉스가 네이버클라우드의 데이터센터에서 ‘넥스트 HBM(고대역폭메모리)’으로 불리는 차세대 인공지능(AI) 반도체 제품 성능 평가에 나선다. 실제 AI 서비스 환경에서 차세대 AI 메모리 제품을 실시간 검증해 성능을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. SK하이닉스는 9일 네이버클라우드와 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협력을 통해 AI 데이터센터에 사용되는 제품의 개발 역량을 강화한다는 방침이다.

SK하이닉스는 네이버클라우드의 대규모 데이터센터 인프라에서 ‘컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)’와 ‘프로세싱 인 메모리(PIM)’을 다양한 조건으로 검증하기로 했다. 두 제품은 AI 시대 고대역폭 메모리(HBM)의 뒤를 이을 차세대 반도체 기술로 주목받고 있다.

‘빠르게 연결해서 연산한다’는 의미의 CXL은 컴퓨팅 시스템 내 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU), 저장장치(스토리지) 등을 효율적으로 연결해 대용량, 초고속 연산을 지원하는 차세대 설루션을 가리킨다. PCIe(고속 입출력 인터페이스) 인터페이스에 기반해 데이터 전송 속도가 빠르고, 메모리를 효율적으로 활용할 수 있는 풀링(Pooling) 기능을 갖췄다. 한마디로 고속도로(Express)처럼 대량의 데이터가 막힘없이 빠르게 오가도록 돕는 역할을 한다.

PIM은 이름 그대로 ‘메모리 안에서 연산’까지 처리하는 반도체를 가리키는데, AI와 빅데이터 처리 분야에서 데이터 이동이 정체되는 문제를 해소할 수 있는 차세대 기술로 꼽힌다.

SK하이닉스는 최근 AI 추론 과정에서 토큰(정보 처리를 위해 분해해 만든 데이터 최소 단위) 사용량과 비용이 기하급수적으로 증가하고 있는 상황을 고려해 네이버클라우드와의 협업을 택했다.

생성형 AI 서비스의 폭증에 따라 메모리 대역폭과 용량의 확대는 물론 데이터센터에 적용된 메모리 등 하드웨어와 소프트웨어 간 최적화가 AI 서비스 경쟁력을 좌우하는 요소로 떠올랐다.

SK하이닉스는 “글로벌 AI 설루션 기술 리더십을 강화하려면 실제 데이터센터 운영 환경에서 검증된 제품 확보가 필수적”이라며 “네이버클라우드와의 개발 협력 파트너십을 통해 데이터센터에 최적화한 AI 설루션 제품을 구현하고, 고객이 체감할 수 있는 혁신적 활용 사례를 지속 발굴하겠다”고 강조했다.

네이버클라우드는 검증된 SK하이닉스의 고성능 메모리와 스토리지 설루션을 활용해 AI 서비스의 응답 속도를 높이고, 운영 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김유원 네이버클라우드 대표이사 사장은 “AI 서비스 경쟁력은 소프트웨어를 넘어 데이터센터 인프라 전반의 최적화에서 결정된다”며 “글로벌 AI 메모리 대표 반도체 기업과의 협업을 통해 인프라부터 서비스까지 아우르는 경쟁력을 강화하고, 고객에게 보다 혁신적인 AI 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.

안현 SK하이닉스 개발총괄 사장(CDO)은 “실제 상용 환경에서의 엄격한 검증을 거쳐 글로벌 AI 생태계가 요구하는 최고 수준의 메모리 설루션을 제공해 AI 메모리 선도 기업의 위상을 공고히 하겠다”며 “이번 협력을 시작으로 글로벌 클라우드서비스공급사(CSP)들과의 기술 파트너십도 적극 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

김현일 기자