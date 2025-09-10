DMZ는 연천의 꿈 만들어가는 ‘Dream-making Zone’ 역할 연천 ‘3대 가치’, 문명·생태·평화 서울~연천고속도로, 균형발전 핵심 정주인구·생활인구 늘리는 데 집중

“DMZ가 뭐지요?”

김덕현 경기 연천군수가 뜬금없이 물었다. 대한민국 국민 삼척동자라도 다 알법한 비무장지대(Demilitarized Zone)를 묻고자 하지는 않았을 성 싶어 머뭇거렸다. 연천군과 연결시켜도 마땅한 대답이 떠오르지 않았다. 연천군이 남한의 최북단 접경지역이니 만큼 그야말로 평범하게 비무장지대를 얘기하려고 하나. 답변없이 한참을 생각하는 척 하자 그는 “드림 메이킹 존(Dream-making Zone)”이라고 했다. 처음 듣는 이야기였다.

김 군수는 연천군에게 DMZ는 꿈을 꾸게 하고, 그 꿈을 영글게 하는 장소(Zone)라고 했다. 지구상 유일한 분단국가의 엄연한 현실에서 군사적 측면에 매몰돼 허우적대기 보다 역발상(逆發想)으로 꿈을 만드는 공작소로 승화·발전시키겠다는 김 군수의 의지가 담긴 발언이었다.

김 군수는 전국 226개 기초지방자치단체 가운데 유일무이하게 연천군만이 지닌 3대 가치가 있다고 했다. 그는 문명적·생태적·평화적 가치를 꼽았다. 이 중 생태적 가치나 평화적 가치는 접경지역 지자체가 모듀 공유하고 있지만 문명적 가치는 없다고도 했다. 김 군수는 이같은 3대 가치가 연천군의 미래를 빛낼 원동력이라고 강조했다. 헤럴드경제는 매일매일 군정(郡政)에 여념이 없는 그를 최근 연천군청 내 군수실에서 만나 역점적으로 추진 중인 주요 사업들에 대한 설명을 들었다.

-연천군의 최대 현안은.

▶무엇보다 수도권 역차별 문제를 시급히 해결하는 것이다. 지난달 27일 국회에서 접경지이자 인구감소지역인 경기 가평군, 인천 강화·옹진군과 공동 기자회견을 열었다. 이들 경인지역 4개 기초자치단체는 인구감소지역이자 접경지임에도 불구하고, 그동안 수도권이라는 이유로 정부 정책에서 소외받아 왔다. 기자회견을 통해 지방 우선 정책 지역에 이들 4개 지역을 반드시 포함할 것을 요구했다. 더는 일방적인 희생만을 감내할 수 없다는 점을 분명히 했다. 지난달 29일에는 윤호중 행정안전부 장관을 만나 기회발전특구 등 이와 관련한 사항을 직접 건의했다.

연천군은 한국전쟁 이후 70여 년간 국가안보를 위해 특별한 희생을 감내하고 있는 지역이다. 그러나 수도권정비계획법상 수도권이라는 이유로, 매번 정부의 지역균형발전정책에서 배제됐다. 인구감소지역이자 접경지역인 연천군은 행정구역상 수도권에 속해 있을 뿐, 생활 여건과 산업 구조는 비수도권 농어촌과 다르지 않다. 89개 인구감소지역으로 지정됐음에도 수도권이라는 이유 하나만으로 국가 지원에서 제외된다면 이는 명백한 역차별이다.

연천군은 수도권으로 분류되지만 고령화 지수, 재정자립도, 사회간접자본(SOC)은 비수도권에 비해 열악한 상황이다. 여기에 군사기지 및 군사시설 보호법 등 중첩 규제로 인한 개발 제한으로 수십년째 어려움을 겪고 있다. 이재명 대통령은 취임 이후 줄곧 “특별한 희생엔, 특별한 보상이 필요하다”고 강조해 왔다.

1953년 7월 27일 정전협정이 체결된 이후 70여 년의 세월 동안 차별받고 소외돼 온 접경지역에 대한 보상이 필요하다. 수도권과 비수도권, 여기에 특수상황인 접경지역을 삼분화(三分化)하는 정책적 지원을 통해 역차별을 해소해야 한다. 수도권과 지방을 나누는 이분법적 사고에서 벗어나야 국토의 균형적 발전이 가능하다. 특별한 희생을 감내한 연천·가평·강화·옹진, 이들 4개 군(郡)을 국가의 지방 우선 정책 대상에 포함해야 한다.

-국립연천현충원이 지난 4월 첫 삽을 떴다.

▶서울과 대전에 이은 제3의 현충원인 국립연천현충원이 지난 4월 24일 착공했다. 연천현충원은 오는 2027년 준공을 목표로 경기 연천군 신서면 대광리 일대 95만7000여㎡(약 29만평) 부지에 조성될 예정이다. 사업비만 약 1298억원에 달하는 대규모 프로젝트로 봉안당(2만5000기), 자연장(5000기) 등 총 5만기 규모로 조성된다. 연천현충원 공사는 벌목 등 산림 훼손을 최소화하고, 기존의 논밭을 중심으로 공사를 진행하는 등 환경친화적으로 추진되고 있다. 임진강과 한탄강이 흐르는 유네스코 도시인 연천군이 자랑하는 천혜의 자연환경은 보존하면서 자연과 한데 어우러지는 국립현충원을 건립할 수 있도록 최선을 다하겠다.

-올 6월 경기도의회 의정연수원 유치에 성공했다.

▶경기도의회 의정연수원 설립 부지로 연천군이 최종 선정됐다. 우리 군은 부지 적합성, 교통 접근성, 확장 가능성 등에서 높은 점수를 받았다. 의정연수원은 대광리 일원 총 28만㎡ 규모의 부지에 교육 연수시설, 숙박시설 등이 포함된 복합시설로 조성된다. 의정연수원 설립은 다음달까지 기본계획 수립, 타당성 조사를 완료한 뒤, 예산 반영과 설계 준비를 거쳐 2030년 내 준공을 목표로 사업이 추진될 예정이다. 의정연수원이 완공되면 연간 수천명의 교육생과 더불어 지역 경제 활성화, 문화·관광 콘텐츠 확충 등 다방면의 파급효과가 있을 것으로 기대된다. 의정연수원 유치는 4만1000여 명의 연천군민이 함께 이룬 성과인 만큼 앞으로도 군민의 목소리를 적극 반영할 수 있도록 노력하겠다.

-서울~연천 고속도로 조기 착수 여부는.

▶서울~연천 고속도로는 남북 교류·협력에 대비하고 국토 균형발전을 위해 반드시 추진해야 할 핵심 인프라다. 이 고속도로는 당초 서울에서 양주까지만 계획돼 있었지만, 민선 8기 연천군의 노력으로 양주~연천 구간 고속도로 기초조사 용역비 반영이 이뤄졌다. 이는 중앙부처와 국회를 찾아가 끊임없이 소통하며 인구 감소 지역이자 접경지인 연천의 목소리를 지속적으로 전달하여 얻은 결과라고 할 수 있다. 서울~연천 고속도로는 서울에서 양주·동두천을 거쳐 연천까지 이어지는 총 50.7㎞ 구간을 4차로로 잇는 사업이다. 총사업비만 2조8050억원에 달하는 대규모 프로젝트다. 이 중 서울~양주 구간은 민자사업이 확정, 내년 착공과 2030년 개통을 목표로 속도를 내고 있다. 올해 연천군은 자체적으로 서울~연천 고속도로 전략대응 용역에 착수했다. 서울~연천 고속도로는 단순히 경제성으로만 접근할 것이 아니라 70여 년의 세월을 개발 소외지역으로 지내온 연천군을 위한 ‘특별한 희생에 대한 특별한 보상’과 지방소멸 위기 극복 측면으로 추진해야 한다.

-경기도소방학교 북부캠퍼스를 유치했다.

▶경기도소방학교 북부캠퍼스는 2029년까지 연천군 백학면 통구리 일원 21만2541㎡ 부지에 생활 복지관, 도민 안전캠프, 북부특화 교육훈련관, 기초 교육훈련관 등 4개 동으로 건립될 예정이다. 각 동에는 교육생 숙소, 식당, 휴게실 등 편의시설, 열린 안전교육장, 옥외 특화훈련장, 숙소와 야영 캠프, 힐링 숲 등의 시설, 첨단 통합전술훈련장, 구조구급 전문 실습장, 소방차량 주행실습장 등의 시설, 소방훈련탑과 소방시설 실습장 등이 들어선다. 지역 내 일자리 창출과 함께 소방 공무원, 관계자 등 연간 최소 5만여 명의 방문이 예상되는 만큼 지역 경제 활성화에 도움이 될 것으로 보고 있다. 경기도소방학교 북부캠퍼스 유치로 연천군은 경기북부 소방훈련과 교육의 중심지로 자리매김할 것이다. 향후 지역 내 재인폭포, 구석기 유적 등 명소와 안전교육 프로그램을 연계해 관광산업을 활성화할 계획이다.

-서울시와 추진하는 반려동물 테마파크 조성은.

▶서울시와 2027년까지 군남면 삼거리와 선곡리 일대에 수도권 최대 규모의 반려동물 테마파크와 추모관을 조성할 예정이다. 반려동물 테마파크는 약 12만㎡ 규모로 카라반, 글램핑, 오토캠핑장, 반려견 동반 수영장, 반려견 놀이터와 훈련소, 동물 미용실 등 반려견과 함께 즐길 수 있는 다양한 시설로 구성된다. 반려동물 추모관은 약 4만㎡ 규모로 반려동물 화장장 또는 건조장, 봉안당 등이 설치된다. 반려동물 테마파크 및 추모관 조성 사업의 성공을 위해 서울시와 긴밀하게 소통하겠다.

-연천BIX 그린바이오 클러스터 사업을 추진 중이다.

▶2023년 12월 경기도·경기도경제과학진흥원·한국과학기술연구원(KIST)·동국대·한미양행·우리기술·CTC바이오·티앤엘·한국지네틱바이오팜·네오켄바이오와 경기북부 그린바이오 클러스터와 업무협약을 맺은 뒤 실무추진단을 구성해 사업을 추진하고 있다.

올해에는 동국대, 단국대, 차의과학대 등 대학과 MOU를 통해 그린바이오 분야의 연구개발과 인력 양성을 추진하고 있다. 단순한 지자체·기업 중심이 아닌, 산·학·연·관 클러스터 모델을 실현 중이다. 그린바이오 산업은 생물 자원 기술을 활용해 농업 전·후반 산업 전반에 대해 고부가가치를 창출하는 신사업이다. 정부는 2027년까지 국내 산업 규모를 10조원, 수출을 5조원으로 늘리고 글로벌 기업 육성을 목표로 그린바이오 산업을 육성하고 있다. 연천군은 청정 자연과 DMZ 지역의 강점을 활용해 연천BIX를 중심으로 지속 가능한 자원 기반 고부가가치 산업의 허브가 되고자 한다. 장기적으로는 바이오소재 전문 기업 50개 이상 유치, 바이오 관련 일자리 1000개 이상 창출, 국제 수준의 인증·시험 기관 유치를 통해 연천군을 대한민국 대표 그린바이오특구로 발전시키는 것이 목표다.

-행안부가 ‘2025년 지방세제 개편안’을 발표했다. 연천군의 상황은.

▶‘지방세제 개편안’을 보면 내년부터 비수도권과 인구감소지역에 세제 감면 혜택을 확대하는 것이 골자다. 수도권 중에서는 연천군을 비롯한 일부 인구감소지역이 세제 혜택을 받을 것으로 기대된다. 기존에는 수도권·비수도권 별로 감면율에 차등을 뒀는데 내년부터는 인구감소지역·비수도권·수도권 순으로 지방세 감면율을 높게 적용할 것으로 보인다.

수도권 산업·물류·관광단지, 지식산업센터, 벤처기업, 기업부설 연구소 등에 대한 취득세·재산세 감면율은 기존보다 5~20%포인트 줄였다. 반면 비수도권은 현행을 유지하거나 상향했고, 인구감소지역은 최대 75%까지 확대했다. 또 인구감소지역 일자리 확대를 위해 해당 지역에 있는 기업이 지역 주민을 우선 고용하면 법인지방소득세 세액공제(1인당 45만원·중소기업 70만원) 혜택을 받을 수 있도록 했다. 이외에도 생애 최초로 주택을 사면 취득세 100% 감면이 연장되고, 인구감소지역의 감면 한도는 200만원에서 300만원으로 높아질 예정이다. 이 같은 혜택을 적극 홍보해 정주인구와 생활인구를 늘리는 데 집중할 계획이다.

연천=박준환 기자