[헤럴드경제=신주희 기자] 카카오페이증권은 지난달 ‘서학개미’의 최대 매수 종목 1위에 각종 악재에도 불구하고 엔비디아가 올랐다고 10일 밝혔다.

카카오페이증권은 이날 자사 플랫폼을 통해 해외·국내 주식을 거래한 사용자의 지난달 실현 수익률과 매매 동향을 분석한 결과를 발표했다.

지난달 미국 주식 전체 평균 수익률은 6.5%로 전월의 7.8%보다 소폭 낮아졌다.

8월 미국 증시 종목 가운데 최다 매수 종목은 엔비디아로 나타났다. 다만, 지난달 엔비디아의 실현 수익률은 -2%로 손해를 보고 매도한 것으로 나타났다.

이더리움의 신고가 랠리에 힘입어 이더리움 2배 레버리지 상장지수펀드(ETF)인 ETHU(25%, 이하 지난달 실현손익률)와 세계 최대 이더리움 보유 기업인 비트마인 이머전 테크놀로지스(BMNR·26%)도 나란히 매수 상위권에 올랐다.

3개월 연속 월간 수익률이 상위 10% 안에 들었던 해외 ‘주식 고수’들의 평균 수익률도 전월 53.1%에서 지난달에는 47.5%로 떨어졌다.

이들의 투자 종목을 분석해보면 템퍼스 AI(34%), 테슬라(8%), 아이온큐(7%) 등 성장주 비중이 컸고, 동시에 단기 국채 ETF(SGOV)를 포함해 변동성 대응에도 신경 쓴 것으로 나타났다.

국내 주식의 전체 평균 수익률도 3.3%로 전월인 지난 7월(4.8%)보다 떨어졌다.

반도체 규제 리스크나 실적 불확실성이 수익률 부진의 배경으로 꼽혔다.

국내 주식 매수 1위는 두산에너빌리(-6%)가 차지했다.

개인 투자자들이 많이 투자하는 삼성전자(-2%)와 SK하이닉스(-2%)도 미국의 대중국 반도체 수출 규제 영향으로 주가가 약세를 보였다.

한미 정상회담에서 조선·방산 투자 확대 소식이 전해지며 대한조선(-7%)과 한화에어로스페이스(-11%)가 새롭게 구매 상위권에 진입한 점도 눈에 띈다.

국내 ‘주식 고수’들의 평균 수익률은 35.9%로 전월(37.6%)에 비해 하락했다.

이들은 조선·방산 테마주에 투자하고 펩트론(5%), 에코프로머티(-1%), 아이티센글로벌(-17%) 등 바이오·신성장 섹터 종목에도 투자했다.

정부의 AI 반도체 정책 수혜 기대감에 LG이노텍(8%)도 매수 상위권에 포함됐다.

카카오페이증권은 “8월은 이더리움 랠리, AI 기대감, 정책 테마 등 복합적인 이슈가 시장을 달궜다”며 “투자자가 민감하게 테마에 반응했고 주식 고수는 성장주와 방어자산을 병행하는 전략을 보여줬다”고 분석했다.