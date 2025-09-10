대만 신광미츠코시 백화점서 팝업스토어 통관·운영 전 과정 지원…해외 안착 지원

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점이 ‘더현대 글로벌’ 사업 확장에 박차를 가한다고 10일 밝혔다. 일본 정규 매장에 이어 대만 유명 백화점에서 팝업스토어를 열어 현지 수요를 공략할 계획이다.

현대백화점은 내달 1일부터 오는 12월 25일까지 3개월 간 대만 신광미츠코시 백화점 신이 플레이스 A11점에서 K-브랜드를 소개하는 ‘더현대 글로벌 팝업스토어’를 운영한다.

더현대 글로벌은 경쟁력 있는 한국 토종 브랜드를 소싱해 해외 유명 리테일에서 매장을 운영하는 ‘K-콘텐츠 수출 플랫폼’이다. 현대백화점이 통관을 포함한 수출에 관련된 제반 사항은 물론, 해외 리테일과 직접 매장 운영 관련 협상을 진행하는 형태로 운영한다. 브랜드는 손쉽게 해외 진출의 초석을 다질 수 있다.

앞서 현대백화점은 지난 5일 대만 신광미츠코시 백화점과 K-브랜드 팝업스토어 운영에 협력하는 업무 협약을 체결했다. 신광미츠코시 백화점은 타이베이, 타오위안, 타이중 등 6개 도시에서 15개 점포를 운영하는 대만의 대표 백화점이다. 방문 고객만 연간 1억명에 달한다.

이번 팝업스토어는 신광미츠코시 백화점 신이 플레이스 A11점 1층 정문에 가까워 주목도가 높은 자리에 86㎡(26평) 규모로 조성된다. 11개 브랜드를 선보인다. 중국 상하이와 미국 뉴욕에서 팝업스토어를 진행한 ‘스탠드 오일’, 남녀 공용 화장품 제품을 선보이는 ‘라카’, 2030세대에 인기가 높은 컨템포러리 패션 브랜드 ‘인사일런스’ 등이다.

현대백화점은 팝업스토어에서 축적한 경험으로 대만에서 사업을 확장할 계획이다. 내년 하반기 대만의 주요 도시인 타이중과 타이난에서 팝업스토어를 추가로 선보이는 것도 검토 중이다.

현대백화점 관계자는 “앞으로도 더현대 글로벌 사업의 브랜드 소싱 역량과 노하우를 바탕으로 해외 유통 모델을 다변화하며 K-브랜드의 글로벌화를 이끌 것”이라고 말했다.

한편 현대백화점은 오는 19일 일본 도쿄에 있는 쇼핑몰 파르코 시부야점에서 더현대 글로벌 정규 리테일숍 1호점을 선보인다. 국내 백화점이 일본에서 K-브랜드를 소개하는 팝업스토어를 운영한 적은 있지만, 정규 매장을 여는 건 이번이 처음이다.