‘자살 예방의 날’ 맞아 학생 마음건강지원 계획 발표 매달 10일 ‘마음 지킴의 날’ 지정…정서교육 확대 위기 신호 접수시 ‘48시간 내 첫 개입’ 원칙 세워 정근식 “교육청이 학생 마음의 울타리 되겠다”

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울시교육청이 학생들의 우울증·불안감을 낮추기 위해 서울 모든 학교에 상담교사를 배치한다. 아울러 전 학년에 ‘사회정서교육’을 보편화하고 ‘마음치유학교’ 설립도 시작했다.

정근식 서울시교육감은 10일 서울시교육청에서 ‘서울 학생 마음건강 증진 종합계획’ 발표를 진행하면서 “세계 자살 예방의 날을 맞아 학생 한 명 한 명의 마음을 지키기 위해 이번 종합계획을 발표한다”라면서 “교육청이 작은 신호도 놓치지 않고 학생 마음의 울타리가 되겠다”라고 강조했다.

코로나19 팬데믹 이후 학생 마음건강 지표가 악화되면서 정부는 2026년 3월 1일부터 학생맞춤통합지원법을 전면 시행한다. 교육청은 기존의 개별 사업 중심의 단편적 지원에서 벗어나 보편적예방·선별지원·개별집중지원을 시행하는 ‘다층지원체계’로 변화하겠다는 계획이다.

이번 계획의 주요 정책 과제는 ▷모든 학교 상담(교)사 배치 ▷모든 학년 사회정서교육 운영 ▷서울학생통합콜센터와 응급지원단 운영 ▷심리치유센터 마음치유학교 구축이다.

서울 초등학교에 5년간 매년 50명 이상 전문상담교사 배치…사회정서교육

우선 서울 모든 학교에 전문상담(교)사를 배치한다는 계획이다. 서울 초등학교에 향후 5년간 매년 50명 이상 정원을 확충해 상담교사를 배치한다. 앞서 학교폭력이 잦은 중고등학교 중심으로를 상담교사를 배치하다 보니 초등학교에는 상담교사가 부재한 곳도 많았다.

또 학생맞춤통합지원팀을 운영하고 매달 10일을 ‘마음지킴의 날’로 정해 도움이 필요한 학생을 발굴해 체계적으로 관리할 예정이다. 도움 요청 경로가 잘 보이도록 교실·복도·화장실 등에 표준화된 안내문도 부착한다.

전 학년에 ‘사회정서교육’을 운영해 보편적 예방 교육에 나선다. 학생들이 실제 수업속에서 사회정서역량을 키울 수 있도록 교육과정·창의적체험활동·학급 운영 등에 사회정서교육을 넣는다. 2026학년도 전 학년 15차시 이상 확대를 위해 12개 학년별 사회정서교육 자료를 개발하여 보급할 예정이다.

올해 하반기에는 사회정서교육을 기본과정 5000명, 심화과정 1000명 규모의 연수를 운영하여 학교 현장 역량을 올린다. 아울러 원격연수 15차시 과정을 제작해 집합 연수에 참여하지 못한 교원도 언제·어디서나 이수할 수 있도록 했다.

서울학생통합콜센터 24시간 상시 운영…마음치유학교 설립

서울학생통합콜센터와 응급구조단을 운영해 ‘위기 신호 포착’에도 집중한다. 학생이 언제 어디서나 한 번호로 도움을 요청할 수 있는 서울학생통합콜센터를 24시간 상시 운영한다. 위기 신호가 접수되면 ‘48시간 내 첫 개입’을 최소 기준으로 삼고 접수 즉시 사안에 따라 응급구조단을 1시간 이내 현장 출동시키는 체계를 구축한다.

학생마음건강전문가 학교 방문사업도 확대한다. 11개 교육지원청과 거점병원을 1:1 매칭해 학교를 지원한다. 복합위기학생 맞춤 지원을 위해 학교 내 대안교실, 지역교육 복지센터를 이용할 수 있게 했으며 치료비도 지원한다.

심리정서치유센터 ‘마음치유학교’도 설립한다. 마음치유학교는 심리·정서 고위기 학생의 치료와 교육을 한 공간에서 제공하는 대안교육 위탁교육기관이다. 오는 2026년 9월 완공 예정이며 상담과 맞춤 학습을 한 공간에서 제공한다.

정 교육감은 “누군가의 작은 신호가 48시간 안에 도움으로 바뀌는 서울의 안전한 학교를 만들기 위해 변화를 시작하겠다”라며 “서울교육청이 학생 마음의 울타리가 되겠다”라고 강조했다.

이어 “학생 마음건강 지원은 교육청 단독으로는 법과 제도적인 한계로 추진하기 어려운 정책”이라면서 “서울교육공동체와 시민사회·지방자치단체·정치권·중앙정부의 공동 참여와 지속적인 지지를 부탁한다”라고 덧붙였다.