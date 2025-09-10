“늦어지면 투자자들이 피해 볼 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 10일 “이재명 대통령은 반증시 3종 세트 중 하나인 ‘주식양도세 과세 범위 확대(대주주 기준 50억을 10억으로)’를 더 늦기 전에 철회해야 한다”고 했다.

한 전 대표는 이날 오전 페이스북에 이같이 적은 뒤 “철회 안 하면 더 큰 문제지만, 철회하더라도 더 늦어지면 연말 과세 우려로 반증시 효과가 현실화될 것이고, 대주주가 아니라 투자자들이 피해 볼 것”이라고 덧붙였다.

그는 “의원 머리 수보다 민심이 훨씬 강하다. 민주당 정권은 야당이 아니라 1500만 국장 투자자들과 싸우는 것이고 이길 수 없다”며 “아무리 늦어도 9월 중에는 철회 발표해야 한다”고 주장했다.

이어 “그리고 주식양도세 과세 범위 확대를 철회하는 것은 어디까지나 최소한”이라며 “말로만 코스피 5천 운운할 게 아니라 반증시 3종 세트 중 나머지 2종(증권거래세 인상, 노봉법 6개월 후 시행)도 철회가 답”이라고 덧붙였다.